Бойко Величков развъртя метлата в ЦСКА - лично извади трима от първия отбор (ВИДЕО)

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков започна работата си в клуба със замах, след като трима футболисти са били извадени от първия отбор лично от него. Става въпрос за левия бек Мика Пинто, крилото Джейсън Локило и централния нападател Аарон Лея Исека. Това разкри изпълнителният директор на „армейците“ Радослав Златков при представянето на новия началник. По думите му триото е извадено от представителния тим по предложение именно на Величков.

Радослав Златков също така коментира и евентуалния трансфер на Лумбард Делова. Той бе категоричен, че ЦСКА няма как да задържи състезателя, който има записана откупна клауза в договора си, ако самият той не иска да остане. Босът на „червените“ обясни и защо се е стигнало до такова текучество на футболисти в последните години.

ЦСКА представи официално Бойко Величков

„За мен е удоволствие да представя Бойко Величков за спортен директор на ЦСКА. Приветствам го с добре дошъл в родния му клуб. Убеден съм, че с професионалните му качества и висок морал ще допринесе за постигането на целите, които сме си поставили в ЦСКА. По предложение на новия спортен директор, имаме още няколко извадени състезатели – Пинто, Исека и Локило. Бютучи беше изваден по предложение на старши треньора“.

„Като се върнем на 11-те трансфера от миналото лято. В крайна сметка ние в момента имаме 3.5 състезатели в основната група на първия отбор – Ето’о, Тасев, Илиев и половинката Делова. Защо половинка? Защото има откупна клауза. Ние не искаме да продаваме. Но като има оферта и тя покрива клаузата е решение на състезателя дали да си тръгне. Има липса на стабилност в клуба. Представете си, че в последния ден си тръгне?“.

„Кога се водят преговорите със състезател с подобна клауза. Когато подписваш договор, слагаш параметрите. Когато тръгнеш да предоговаряш, ти не си в изгодна позиция. Ти можеш да го правиш, когато си в добра позиция. Като го правиш 3-4 месеца по-късно, мотивацията е само финансова. Липсата на тази стабилност – видяхте – над 23 тръгнали си играчи от лятото на 2024 г. досега. Липсата на подобна стабилност. Купър си тръгна достойно, разбрахме се при справедливи условия. Дюлгеров няма да коментирам как си тръгна. Раздялата става по различен начин. Тук говорим за огромно текучество“, заяви Радослав Златков.

