Протест срещу нападенията над български привърженици в Марсилия започна тази вечер, 27 ноември, пред посолството на Франция в София. Фенове на Левски и граждани се събират пред дипломатическата мисия на улица "Оборище", за да поискат справедливост за пострадалите българи. Демонстрацията е организирана след бруталните сцени на "Стад Велодром", които предизвикаха вълна от възмущение в цялата страна.

Левскари искат справедливост след ужаса на "Велодром"

Протестът е под надслов "Справедливост за Левски" и беше насрочен за 20:00 часа. Призивите за участие се разпространяваха активно във Facebook и сред организираните привърженици на "сините". Още преди началото на демонстрацията над 2200 души бяха заявили интерес или участие в събитието в социалната мрежа. Това обаче не означава, че всички те присъстват на място.

Основните искания на протестиращите са установяване и наказване на нападателите в Марсилия, сериозни санкции срещу Олимпик и обезщетения за пострадалите български граждани.

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Жандармерия и метални заграждения пред посолството

Още в следобедните часове органите на реда предприеха мерки за сигурност около френското посолство. Пред сградата бяха поставени метални заграждения, а в района беше разположена и жандармерия. Повод за демонстрацията са нападенията срещу привърженици и представители на официалната делегация на Левски преди и по време на гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа.

Случилото се предизвика остра реакция от българските институции. Министерството на външните работи обяви, че ще изпрати дипломатическа нота до Франция, а Левски и Българският футболен съюз сезираха УЕФА с настояване за разследване и тежки санкции.

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