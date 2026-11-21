ЦСКА е водач във временното класиране на Първа лига преди изиграването на двубоите от 15-ия кръг. За сметка на това "червените" спечелиха само 1 точка в Лигата на конференциите, където не играят зле, но не стигат до желаните резултати. Сред основните виновници за доброто представяне на ЦСКА през сезона е Стефано Сенси, който пристигна през лятото. "Армейците" вече работят по зимната си селекция, а според колегите от "Sportal" е напълно възможно да видим още една голяма звезда в състава, воден от Маркус Гиздол.

ЦСКА привлича още една голяма звезда

Основните цели за зимната селекция на ЦСКА са флангови футболисти, които да подсилят нападението и десен бек, с който да се реши един от най-дълбоките проблеми в защитата на "Червените". Те вече са набелязани висококачествено крило, което е собственост на шотландски клуб, но според източника, в ЦСКА не изключват да привлекат и още един полузащитник през януарския трансферен прозорец. Той трявба да бъде с атакуващи функции и нищо не изключва възможността да бъде от калибъра на Стефано Сенси.

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Исак Соле и Джеймс Ето'о напускат ЦСКА

Според информациите, от ЦСКА искат да се разделят с трансферния провал Исак Соле и един от любимците на Христо Янев Джеймс Ето'о. Причината е, че двамата не спазват тактическите указания на Маркус Гиздол. Това ще освободи място за още един халф. "Червените" вече направиха няколко добри трансфера на големи имена от световния футбол, като Жан-Филип Гбамен и Стефано Сенси са едни от основните им играчи от началото на сезона.

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