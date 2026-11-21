Преструктурирането в Левски продължава, а главният виновник за това е новият директор Еду Гаспар. Той е бил главно действащо лице при напускането на двамата скаути Красимир Петров и Георги Коруджиев. Новият главен скаут на Левски ще бъде италианецът Алесио дел Сарто, а според колегите от "Тема спорт" в Левски предстоят още големи промени. Освен това, Еду Гаспар работи и по селекцията на "сините", като си партнира с новоназначения футболен директор Енрико Пареше. Двамата вече има три падения, като според информациите са договорили трима нови играчи, които да дойдат на "Герена".

Левски е уговорил трима нови

Очакванията са в Левски да се направи мащабна зимна селекция, която ще продукт на новите ръководни фактори на "Герена". "Сините" имат най-голяма нужда от централен нападател, като един от вече уговорените играе именно на върха на атаката. За другите двама се знае, че единият ще играе по едно от двете крила, а другият ще бъде ново попълнение в полузащитната линия.

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Селекцията на "Герена" не е приключила

Защитата е друга зона, която трябва да бъде подсигурена в Левски. Тя не е толкова належаща, колкото останалите 3, но не е изключено да се търси нов играч и за някоя от позициите в отбраната през зимата. Друга възможност за входящ трансфер на "Герена" през предстоящия прозорец е млад българин, който да даде още повече свобода на Хулио Веласкес при избора на състав, тъй като испанският специалист е задължен да има българин титуляр, който е до 23-годишна възраст. От следващия сезон границата ще слезе до 21 години.

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