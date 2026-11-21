Конгресмен от САЩ заплашва да спре финансирането за SpaceX заради ограничения в системата Starshield, засягащи Украйна. Бъдещият председател на Комисията по разузнаване към Камарата на представителите Джим Хаймс изисква отговори от Илон Мъск и представители на американското разузнаване относно това кой е разпоредил налагането на ограничения върху сателитната система Starshield, използвана от украинските военни, съобщи CNN.

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Хаймс е изпратил секретно запитване до директора на националното разузнаване Джей Клейтън, както и отделно писмо до Мъск. Ключовият въпрос е дали SpaceX е ограничила системата по собствена инициатива, или е действала по нареждане на правителството на САЩ?

Конгресменът предупреди, че ако не получи отговори, за него ще бъде трудно да подкрепи финансирането на нови системи, собственост на правителството, които се разработват от SpaceX.

„Ако SpaceX се е намесила самостоятелно в параметрите на правителствен договор, това поставя под въпрос всеки един неин договор с държавата. Нашата комисия просто не може да одобрява средства за разработването на правителствени системи, които правителството няма да контролира напълно“, предупреди Хаймс.

Заплахата му носи сериозна тежест – след победата на демократите на междинните избори те поемат контрола в Камарата на представителите през януари, а на карта са заложени ключови договори на SpaceX за милиарди долари, включително разузнавателни сателити и комуникационната мрежа за противоракетния щит „Златен купол“.

🚨 US congressman threatens to cut off SpaceX funding over Starshield restrictions affecting Ukraine Jim Himes, the incoming chairman of the House Intelligence Committee, is demanding answers from Elon Musk and US intelligence officials about who ordered restrictions on the Starshield satellite system used by the Ukrainian military, CNN reports. Himes sent a classified inquiry to Director of National Intelligence Jay Clayton and a separate letter to Musk. The key question: Did SpaceX restrict the system on its own, or was it acting on orders from the US government? The congressman warned that without answers, he would find it difficult to support funding for new government-owned systems developed by SpaceX. — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2026

Откъде тръгна сателитната криза?

Напрежението около Starshield – специализираната военна версия на Starlink, тлее от средата на октомври, когато украинските сили на фронта внезапно регистрираха сериозни ограничения в системата. В софтуера се появиха лимити на скоростта, при които връзката прекъсва. Това директно удари украинските дронове-прехващачи, които разчитат на сателитната връзка, за да свалят руски дронове още край фронтовата линия.

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В края на октомври The Wall Street Journal разкри, че Илон Мъск лично е разпоредил забавянето, а президентът Доналд Тръмп му се е обадил с искане ограниченията да паднат. Нормалната работа на системата действително бе възстановена, но само за няколко седмици. В средата на ноември блокадата се завърна по целия фронт.

Докато от SpaceX обясняваха сривовете с технически проблеми, президентът Володимир Зеленски обвини компанията, че подвежда Киев, и заяви, че армията разполага с доказателства от ежедневни тестове. В Украйна и сред западни анализатори възникнаха и подозрения, че прекъсването на връзката се използва като непряк лост за натиск върху Киев да приеме териториални отстъпки в преговорите с Москва.

Прехвърляне на топката във Вашингтон

Сагата доведе до публично прехвърляне на отговорността между Мъск и Белия дом. Милиардерът заяви, че за разлика от гражданския Starlink, мрежата Starshield е собственост на правителството на САЩ и ограниченията се нареждат от Пентагона и в крайна сметка от президента Доналд Тръмп. Държавният глава обаче отрече да стои зад подобни заповеди.

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Скандалът вече отеква и далеч извън Вашингтон. Европейската комисия призова SpaceX незабавно да възстанови пълната работа на системата, а канадският премиер Марк Карни предупреди, че зависимостта от сателитите на Мъск се превръща в „огромна уязвимост“ за западните съюзници.

Сега топката е в полето на американското разузнаване и самия Мъск, чиито отговори ще определят дали SpaceX ще запази доверието и милиардите на Конгреса.