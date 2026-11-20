Във Франция се подиграха с българския шампион Левски. "Сините" се подготвят за следващото си предизвикателство в Европа. Те ще се изправят срещу френския гранд Олимпик Марсилия в мач от петия кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата е насрочена за 26 ноември, четвъртък, от 19:45 часа българско време. Дни преди сблъсъка стана ясно, че клубът от Лига 1 е предоставил твърде малко на брой билети за феновете на Левски.

Левски получи много малко билети за гостуването на Олимпик Марсилия

"Сините" излязоха с официална позиция, в която обявиха, че ще бъдат отпуснати само 500 билета за феновете им на цена от 20 евро. От "Герена" подчертаха, че са направили всичко възможно, за да осигурят повече билети, но усилията им са били напразни. Привържениците, които желаят да посетят мача, могат да подадат своите заявки в събота, 21 ноември, между 10:00 и 17:00 часа. За регистрацията се изисква следната информация: Трите имена (на латиница), дата на раждане, номер на лична карта или паспорт, имейл адрес и телефонен номер

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От Левски подчертаха, че е позволена само една заявка от един имейл адрес, като всяка одобрена заявка дава право на привърженика да закупи един билет. Подаването на заявка не гарантира получаването на пропуск. След приключване на регистрацията клубът ще се свърже със заявителите по имейл по реда на постъпване на техните заявки до изчерпване на квотата от 500 билета. Всички регистрирани ще получат имейл с потвърждение за резултата от своята заявка, включително и тези, които не са одобрени.

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