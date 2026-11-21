Международната автомобилна федерация обяви, че в петък е постигнато единодушно споразумение за V8 турбо хибридни двигатели с намалена електрическа мощност, които ще заменят настоящите противоречиви агрегати във Формула 1 през 2030 г. Промяната идва след множеството критики през настоящия сезон към сегашните силови агрегати, които са разделени между вътрешно горене и електрически компоненти. ФИА заяви, че решението е било единодушно договорено с управата на Формула 1, 11-те отбора и шестте производителя на двигатели в падока.

Всички отбори се обединиха около завръщането на V8 двигателите след критиките този сезон

ФИА съобщи, че всички производители на силови агрегати във Формула 1 са се ангажирали с предложение за 2,1-литров V8 турбо двигател, който ще работи на устойчиви горива и ще бъде по-икономичен за отборите.

„Основната цел е да се създаде силов агрегат, който е много по-малко сложен, по-лек и по-евтин от настоящите. Освен това планът е V8 двигател да се съчетае с шаси, което също ще бъде по-леко, по-подвижно и ще поставя по-голям акцент върху уменията на пилотите и близките състезания.“, обявиха от ФИА.

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„Това споразумение отбелязва важна крачка в оформянето на бъдещето на Формула 1“, каза президентът на ФИА Мохамед бен Сулайем. „От самото начало бях ясен в амбицията си да създам спорт, който е по-конкурентоспособен и по-вълнуващ за нашите фенове, като същевременно остава в авангарда на иновациите и устойчивостта.“

„Завръщането на V8 двигателите представлява възможност да се свържем отново с ДНК-то на този шампионат, връщайки звука, емоцията и чистото състезание, което се обича по целия свят. Нашето виждане е ясно – по-леки, по-прости и по-достъпни коли, които поставят умението на пилота в сърцето на състезанието“, добави той.

„Искам да благодаря на всички замесени за сътрудничеството. Това е важна крачка напред и демонстрира това, което можем да постигнем, когато работим заедно, за да осигурим най-доброто възможно бъдеще на нашия спорт“, каза Бен Сулайем.

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