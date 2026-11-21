Изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов допуска, че ще се кандидатира за титуляр на поста. Това стана ясно от негово изказване във връзка с избора на представител на следователите във Висшия съдебен съвет (ВСС), който започна тази сутрин. Маринов изрази надежда, че новият състав на ВСС ще бъде балансиран и ще позволи професионалните интереси да бъдат обсъждани, а решенията да се вземат конструктивно.

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"Може би ще се кандидатирам. Виждам, че тази длъжност е интересна от професионална гледна точка и носи голяма отговорност. Работата на директора е специфична и изисква балансиране на много интереси, наред с отговорността за спазването на законността", коментира той.

"Надявам се да бъде изграден балансиран ВСС, в който професионалните интереси да бъдат добре обсъждани и балансирани, така че да се вземат конструктивни решения", посочи той пред БГНЕС. По думите му е важно кадровият орган да получи пълноценен мандат и да започне работа в най-кратки срокове. Маринов обърна внимание и на сериозния недостиг на кадри в следствието.

"В Националната следствена служба, която представлявам, вече имаме хроничен кадрови дефицит, който не може да бъде преодолян с постоянно удължаване на сроковете", заяви изпълняващият функциите директор.