Ръководството на ЦСКА продължа да следи изкъсо ситуацията около колумбийския национал Оскар Кортес. Преди дни стана ясно, че "армейците" ще се опитат да вдигнат нивото през зимния трансферен прозорец, а според информация на "Мач Телеграф" те бяха насочили вниманието си към 22-годишния флангови футболист. Кортес е собственост на шотландския Рейнджърс, но в момента играе като преотстъпен до края на календарната година в аржентинския Уракан от Буенос Айрес.

ЦСКА продължава да следи Оскар Кортес

Сега информацията за интереса на ЦСКА бе потвърдена и от шотландското издание "The Scottish Sun". Медията посочва амбициите на българския гранд да привлече Кортес под наем през зимата. По последни данни Рейнджърс са били склонни да го пуснат за постоянно в Уракан срещу 1,6 милиона евро, но аржентинският клуб нямал финансовата възможност да си го позволи. По тази причина се стига до раздяла след месец, а ЦСКА може да се възползва. Интерес към колумбийския национал има и от клубове от Мейджър Лийг Сокър.

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CSKA Sofia target £4.5m Rangers star in surprise transfer swoop https://t.co/qBmYAtlMMs — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) November 20, 2026

Кортес по всяка вероятност няма бъдеще в Рейнджърс. Откакто бе закупен от Ланс за 4,5 милиона евро, той е бил титуляр в едва седем мача и по всичко изглежда, че не попада в сметките на треньора. В предстоящите седмици ще стане ясно какъв ще бъде следващият му ход, а преминаване на стадион "Българска армия" под наем съвсем не е изключено.

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