Елитът на българския футбол се завърна с новия сезон 2026/27, който се явява под номер 103 в историята на най-високия ни футболен ешелон. През новата кампания програмата в Първа лига предвижда по-малък брой мачове, тъй като отборите вече са с два по-малко - 14. Форматът обаче се запазва непроменен - редовен сезон и плейофи, в които всички участници се разделят в три групи.
Програма на мачовете от Първа лига за сезон 2026/27
И през тази година телевизионните права за мачовете от Първа лига се притежават от "Нова Броудкастинг Груп", а всички двубои се излъчват пряко по Diema Sport. Началото на сезона е на 17 юли, като откриващият мач е този между отборите на Спартак Варна и ЦСКА 1948. Малко по-късно през деня действащият шампион Левски ще започне защитата на титлата срещу новака в елита Дунав Русе.
В настоящата статия ще можете да следите актуална информация за програмата в Първа лига - с дати и часове на всички мачове, които ще бъдат обновявани при настъпващи промени. Ето и как изглежда пълната програма по кръгове в Първа лига за сезон 2026/27:
Вижте още: Пълно класиране в Първа лига за сезон 2026/27
I кръг
17 юли 2026, петък
- 19:00 часа: Спартак 1918 (Варна) 2:2 ФК ЦСКА 1948 (София)
- 21:15 часа: Левски (София) 2:1 Дунав Русе (Русе)
18 юли 2026, събота
- 19:00 часа: Септември (София) 1:1 Арда 1924 (Кърджали)
- 21:15 часа: Лудогорец 1945 (Разград) 1:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
19 юли 2026, неделя
- 19:30 часа: Ботев (Враца) 1:1 Черно море (Варна)
20 юли 2026, понеделник
- 19:15 часа: Славия 1913 (София) 0:0 ЦСКА (София)
- 21:30 часа: Ботев (Пловдив) 1:1 Локомотив София 1929 (София)
II кръг
24 юли 2026, петък
- 21:15 часа: Арда 1924 (Кърджали) 1:0 Славия 1913 (София)
25 юли 2026, събота
- 19:00 часа: ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Ботев (Враца)
- 21:15 часа: Локомотив София 1929 (София) 1:2 Левски (София)
26 юли 2026, неделя
- 19:00 часа: Черно море (Варна) 0:3 Спартак 1918 (Варна)
- 21:15 часа: Локомотив 1926 (Пловдив) 2:1 Септември (София)
27 юли 2026, понеделник
- 19:00 часа: Дунав Русе (Русе) 0:2 Лудогорец 1945 (Разград)
- 21:15 часа: ЦСКА (София) 3:2 Ботев (Пловдив)
III кръг
31 юли 2026, петък
- 19:00 часа: Славия 1913 (София) 1:1 Локомотив София 1929 (София)
- 21:15 часа: ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Арда 1924 (Кърджали)
1 август 2026, събота
- 19:00 часа: Левски (София) 3:0 Септември (София)
- 21:15 часа: Ботев (Пловдив) 1:0 Черно море (Варна)
2 август 2026, неделя
- 19:00 часа: Лудогорец 1945 (Разград) 2:1 Ботев (Враца)
- 21:15 часа: ЦСКА (София) 2:1 Дунав Русе (Русе)
3 август 2026, понеделник
IV кръг
7 август 2026, петък
- 20:30 часа: Левски (София) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
8 август 2026, събота
- 19:00 часа: Локомотив София 1929 (София) 1:3 ФК ЦСКА 1948 (София)
- 21:15 часа: Дунав (Русе) 0:2 Арда 1924 (Кърджали)
9 август 2026, неделя
- 19:00 часа: Черно море (Варна) 2:3 Лудогорец 1945 (Разград)
- 21:15 часа: Септември (София) 0:3 ЦСКА (София)
10 август 2026, понеделник
- 19:00 часа: Ботев (Враца) 0:3 Славия 1913 (София)
- 21:15 часа: Ботев (Пловдив) 3:2 Спартак 1918 (Варна)
V кръг
14 август 2026, петък
- 21:15 часа: ФК ЦСКА 1948 (София) 4:1 Черно море (Варна)
15 август 2026, събота
- 21:15 часа: Лудогорец 1945 (Разград) 2:0 Ботев (Пловдив)
16 август 2026, неделя
- 19:00 часа: ЦСКА (София) 5:0 Ботев (Враца)
- 21:15 часа: Локомотив 1926 (Пловдив) 1:2 Дунав (Русе)
17 август 2026, понеделник
- 19:00 часа: Спартак 1918 (Варна) 0:1 Септември (София)
- 21:15 часа: Арда 1924 (Кърджали) 3:1 Локомотив София 1929 (София)
VI кръг (21 - 24 август)
21 август, петък
- 21:15 часа - Черно море (Варна) 3:1 Дунав (Русе)
22 август, събота
- 19:00 часа - Лудогорец (Разград) 1:1 Славия 1913 (София)
- 21:15 часа - Левски (София) 6:0 Спартак 1918 (Варна)
23 август, неделя
- 19:00 часа - Септември (София) 1:0 ФК ЦСКА 1948 (София)
- 21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) - ЦСКА (София) - отложен
24 август, понеделник
- 19:00 часа - Ботев (Враца) 1:0 Ботев (Пловдив)
- 21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 0:1 Арда 1924 (Кърджали)
VII кръг (28 - 31 август)
28 август, петък
- 19:00 часа - Славия 1913 (София) 1:1 Септември (София)
- 21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
29 август, събота
- 21:15 часа - Ботев (Пловдив) 1:3 Левски (София)
30 август, неделя
- 19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:1 Лудогорец 1945 (Разград)
- 21:15 часа - ЦСКА (София) 3:1 Черно море (Варна)
31 август, понеделник
- 19:00 часа - Дунав (Русе) 2:2 Локомотив София 1929 (София)
- 21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:0 Ботев (Враца)
V кръг - отложен мач
2 септември, сряда
- 20:00 часа - Славия 1913 (София) 1:2 Левски (София)
VIII кръг (4 - 7 септември)
4 септември, петък
- 19:00 часа - Септември (София) 2:3 Ботев (Враца)
- 21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:3 Ботев (Пловдив)
5 септември, събота
- 19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:1 ЦСКА (София)
- 21:15 часа - Левски (София) 1:0 ФК ЦСКА 1948 (София)
6 септември, неделя
- 19:00 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:0 Черно море (Варна)
- 21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:2 Лудогорец 1945 (Разград)
7 септември, понеделник
- 20:30 часа - Дунав (Русе) 0:1 Славия 1913 (София)
IX кръг (11 - 14 септември)
11 септември, петък
21:00 часа - Черно море (Варна) 2:2 Локомотив София 1929 (София)
12 септември, събота
- 19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Дунав (Русе)
- 21:15 часа - ЦСКА (София) 4:1 Арда 1924 (Кърджали)
13 септември, неделя
- 15:15 часа - Славия 1913 (София) 0:0 Спартак 1918 (Варна)
- 17:45 часа - Ботев (Враца) 0:0 Левски (София)
- 20:30 часа - Ботев (Пловдив) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
14 септември, понеделник
- 20:30 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:1 Септември (София)
Отложен мач от VI кръг
16 септември, сряда
- 19:00 часа - Локомотив София 1929 (София) 0:2 ЦСКА (София)
X кръг (18 - 20 септември)
18 септември, петък
- 20:00 часа - Славия 1913 (София) 1:2 ФК ЦСКА 1948 (София)
19 септември, събота
- 14:00 часа - Дунав (Русе) 2:2 Ботев (Враца)
- 16:30 часа - Септември (София) 0:3 Ботев (Пловдив)
- 19:00 часа - Арда 1924 (Кърджали) 1:1 Черно море (Варна)
20 септември, неделя
- 15:15 часа - Спартак 1918 (Варна) 0:1 Локомотив София 1929 (София)
- 17:45 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:1 ЦСКА (София)
- 20:30 часа - Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград) - отложен
XI кръг (10 - 12 октомври)
10 октомври, събота
- 15:00 часа - Ботев (Враца) 0:1 Спартак 1918 (Варна)
- 17:30 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:1 Локомотив 1926 (Пловдив)
- 20:00 часа - Ботев (Пловдив) 1:0 Славия 1913 (София)
11 октомври, неделя
- 15:00 часа - Септември (София) 2:3 Дунав (Русе)
- 17:30 часа - Черно море (Варна) 0:2 Левски (София)
- 20:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:3 ЦСКА (София)
12 октомври, понеделник
- 20:00 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 5:0 Арда 1924 (Кърджали)
XII кръг (23 - 27 октомври)
23 октомври, петък
- 19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 4:0 Ботев (Пловдив)
24 октомври, събота
- 14:00 часа - Дунав (Русе) 2:0 Спартак 1918 (Варна)
- 16:30 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:1 Ботев (Враца)
26 октомври, понеделник
- 17:00 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 0:0 Славия 1913 (София)
- 19:30 часа - ЦСКА (София) 2:0 Лудогорец 1945 (Разград)
27 октомври, вторник
- 17:00 часа - Черно море (Варна) 2:0 Септември (София)
- 19:30 часа - Арда 1924 (Кърджали) 1:1 Левски (София)
XIV кръг (30 октомври - 2 ноември)
30 октомври, петък
- 17:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 6:1 Спартак 1918 (Варна)
- 19:30 часа - Локомотив София 1929 (София) 2:5 Ботев (Пловдив)
31 октомври, събота
- 14:00 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 0:3 Лудогорец 1945 (Разград)
- 16:30 часа - Дунав (Русе) 0:1 Левски (София)
- 19:30 часа - ЦСКА (София) 0:0 Славия 1913 (София)
2 ноември, понеделник
- 17:00 часа - Черно море (Варна) 1:0 Ботев (Враца)
- 19:30 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:1 Септември (София)
XIII кръг (6 - 8 ноември)
Датите на XIII и XIV кръг са разменени с решение на СТК на БФС от 4 септември 2026 г. заради невъзможността дербито между Левски и ЦСКА да се проведе в първоначално планирания период.
6 ноември, петък
- 17:00 часа - Септември (София) 1:0 Локомотив София 1929 (София)
- 19:15 часа - Ботев (Пловдив) 1:1 Дунав (Русе)
7 ноември, събота
- 13:30 часа - Ботев (Враца) 1:2 Локомотив 1926 (Пловдив)
- 16:00 часа - Славия 1913 (София) 0:0 Черно море (Варна)
- 18:30 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:2 ФК ЦСКА 1948 (София)
8 ноември, неделя
- 14:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 3:2 Арда 1924 (Кърджали)
- 17:00 часа - Левски (София) 0:3 ЦСКА (София)
XV кръг (20 - 23 ноември)
20 ноември, петък
- 18:00 часа - Септември (София) 0:0 Локомотив 1926 (Пловдив)
21 ноември, събота
- 14:45 часа - Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали)
- 17:15 часа - Спартак 1918 (Варна) - Черно море (Варна)
22 ноември, неделя
- 13:00 часа - Ботев (Враца) - ФК ЦСКА 1948 (София)
- 15:30 часа - Левски (София) - Локомотив София 1929 (София)
- 18:00 часа - Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)
23 ноември, понеделник
- 18:00 часа - Лудогорец 1945 (Разград) - Дунав (Русе)
XVI кръг (27 - 29 ноември)
27 ноември, петък
- 18:00 часа - Локомотив София 1929 (София) - Славия 1913 (София)
28 ноември, събота
- 12:45 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)
- 15:15 часа - Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград)
- 17:45 часа - Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)
29 ноември, неделя
- 12:30 часа - Арда 1924 (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)
- 15:00 часа - Септември (София) - Левски (София)
- 17:30 часа - Дунав (Русе) - ЦСКА (София)
X кръг (отложен мач)
3 декември, четвъртък
- 18:30 часа - Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
*Програмата за следващите кръгове, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!
XVII кръг
5 декември 2026, събота
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив)
Славия 1913 (София) - Ботев (Враца)
Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна)
Арда 1924 (Кърджали) - Дунав (Русе)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив София 1929 (София)
ЦСКА (София) - Септември (София)
XVIII кръг
13 февруари 2027, събота
Локомотив София 1929 (София) - Арда 1924 (Кърджали)
Черно море (Варна) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Ботев (Враца) - ЦСКА (София)
Септември (София) - Спартак 1918 (Варна)
Дунав (Русе) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Ботев (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград)
Левски (София) - Славия 1913 (София)
XIX кръг
20 февруари 2027, събота
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца)
Дунав (Русе) - Черно море (Варна)
Спартак 1918 (Варна) - Левски (София)
Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив 1926 (Пловдив)
ЦСКА (София) - Локомотив София 1929 (София)
Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Септември (София)
XX кръг
27 февруари 2027, събота
Ботев (Враца) - Арда 1924 (Кърджали)
Левски (София) - Ботев (Пловдив)
Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Черно море (Варна) - ЦСКА (София)
Локомотив София 1929 (София) - Дунав (Русе)
Лудогорец 1945 (Разград) - Спартак 1918 (Варна)
Септември (София) - Славия 1913 (София)
XXI кръг
6 март 2027, събота
Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)
Славия 1913 (София) - Дунав (Русе)
ЦСКА (София) - Спартак 1918 (Варна)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Левски (София)
Черно море (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив София 1929 (София)
Ботев (Враца) - Септември (София)
XXII кръг
13 март 2027, събота
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
Левски (София) - Ботев (Враца)
Дунав (Русе) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Арда 1924 (Кърджали) - ЦСКА (София)
Локомотив София 1929 (София) - Черно море (Варна)
Септември (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Спартак 1918 (Варна) - Славия 1913 (София)
XXIII кръг
20 март 2027, събота
Черно море (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)
Ботев (Враца) - Дунав (Русе)
Локомотив София 1929 (София) - Спартак 1918 (Варна)
Лудогорец 1945 (Разград) - Левски (София)
ЦСКА (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Ботев (Пловдив) - Септември (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Славия 1913 (София)
XXIV кръг
3 април 2027, събота
Славия 1913 (София) - Ботев (Пловдив)
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Враца)
ЦСКА (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Левски (София) - Черно море (Варна)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Локомотив София 1929 (София)
Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград)
Дунав (Русе) - Септември (София)
XXV кръг
10 април 2027, събота
Левски (София) - Арда 1924 (Кърджали)
Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София)
Септември (София) - Черно море (Варна)
Спартак 1918 (Варна) - Дунав (Русе)
Славия 1913 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 (София)
XXVI кръг
17 април 2027, събота
Дунав (Русе) - Ботев (Пловдив)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца)
Арда 1924 (Кърджали) - Спартак 1918 (Варна)
ЦСКА (София) - Левски (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Локомотив София 1929 (София) - Септември (София)
Черно море (Варна) - Славия 1913 (София)
*Програмата за плейофната фаза, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!