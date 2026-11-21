Световният шампион Андреа Кими Антонели спечели първото място в квалификацията за Гран При на Лас Вегас във Формула 1 с време 1:33.893, но няма да стартира от полпозишъна заради наказание. Първата позиция ще заеме Макс Верстапен, който остана на 0.258 секунди зад италианеца.

Наказание отне полпозишъна на Антонели, двамата пилоти на Ферари отпаднаха рано

Първата редица на стартовата решетка ще допълни Джордж Ръсел, който ще започне от втора позиция. Ландо Норис и Исак Хаджар ще заемат втората редица, съответно на трето и четвърто място. Антонели ще започне от шестата позиция, след като Мерцедес постави нов двигател в болида му.

Още: Световен шампион във Формула 1 предупреди Лоусън за заплахата от Никола Цолов

Голямата изненада в квалификацията беше отпадането на двамата пилоти на Ферари - Шарл Леклер и Люис Хамилтън, още във втората фаза. Антонели не е единствения пилот, който ще бъде наказан в предстоящото състезание. Общо петима състезатели ще получат наказания за надпреварата, сред които Оскар Пиастри и Карлос Сайнц, които ще загубят по 10 позиции на стартовата решетка и ще започнат от 16-о и 17-о място. Гран При на Лас Вегас ще се проведе утре в 06:00ч, българско време.

Още: Легенда на Формула 1 "пенсионира" Люис Хамилтън и даде ценен съвет на Ферари