Наставникът на Байерн Мюнхен Венсан Компани сподели, че отборът му е изправен пред изключително тежък период след равенството 1:1 срещу Кьолн в двубой от десетия кръг на германската Бундеслига. Компани се завърна на начело на баварците след 28-дневно отсъствие, причинено от здравословен проблем, но първият му мач бе помрачен от контузиите на Хари Кейн и Майкъл Олисе.

Горчиво завръщане за Венсан Компани начело на Байерн след равенството с Кьолн и тежките контузии

„Очевидно това беше специален мач. Мисля, че направихме прилично начало – изобщо не започнахме зле. Всъщност имахме добра енергия и темпо в играта. Но след това, разбира се, дойдоха контузиите на Хари и Майкъл. Въпреки това – без оправдания. Смятам, че резултатът е справедлив и те го заслужиха. Честно казано, сега имаме малко по-различни грижи. Просто трябва да приемем ситуацията, без да се оплакваме прекалено, и да осъзнаем какво ни предстои. Трябва да проявим голяма устойчивост и – независимо от съперника – да намерим начин да извлечем нещо от следващия мач. В момента ситуацията е изключително трудна.“

„Сега разполагаме с други играчи, които трябва да поемат инициативата и да поведат отбора. Нуждаем се от невероятно представяне от футболисти, които може би все още не са свикнали да носят такава отговорност в Байерн. Но такава е ситуацията, в която се намираме. Заедно ще се опитаме да превърнем това положение в нещо положително за нас. Това е, което Байерн винаги е правил, и това е, което искаме да направим отново сега.“, коментира белгийският специалист.

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„Трябва да бъдем единни на 100%. Дори когато нещата станат трудни и неприятни, този път трябва да ги приемем. Просто трябва да сме сигурни, че ще печелим точките си. Също така трябва да гледаме на това като на възможност за включване на нови играчи в отбора – футболисти, които може би още не познаваме толкова добре, но които отново могат да станат важни за нас. Това може да се превърне в силна страна по-късно през сезона. Това е единственият начин, по който можем да гледаме на ситуацията. Всичко останало в момента... просто е такова, каквото е.“, призова Компани.

„Изобщо не искам да обсъждам какво може да се наложи да се случи след два месеца. Единственото, което ме интересува в момента, са предстоящите мачове и това – въпреки създалата се ситуация – да продължим да печелим точки и победи. Играчите, с които разполагаме в момента, са най-важният ни приоритет. Задачата ни е да се представим добре в тези срещи и, заедно с феновете, да продължим да си помагаме взаимно, за да преодолеем тази ситуация. Всичко останало в момента няма значение.“

„Можем да изброим всеки играч от нашата академия и младежките формации, но нека първо погледнем спокойно на ситуацията и установим какво точно е положението с Майкъл и с наличните ни футболисти, вместо просто да хвърляме имена на посоки. Не съм привърженик на паническия футбол. Трябва да запазим спокойствие, да изготвим план заедно и да се борим с всички сили. А след това – да излезем на терена и да постигнем резултатите, които ни трябват. Що се отнася до това кой ще вземе участие – все още не можем да кажем. Всеки мач ще бъде различна история.“, завърши наставникът.

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