Клубният футбол се завърна с нулево равенство в Първа лига. Отборите на Септември София и Локомотив Пловдив не излъчиха победител и завършиха 0:0 при срещата си на Националния стадион "Васил Левски" на старта на 15-ия кръг. Първото полувреме премина без сериозни опасности. Играта се изостри след почивката, като "смърфовете" вкараха, но попадението бе отменено заради засада. След това футболист на Септември удари греда. В заключителите минути столичният тим остана с човек по-малко на терена.

Без победител и голове между Септември и Локомотив Пловдив

Срещата започна спокойно и без сериозни опасности пред двете врати. Първата по-интересна ситуация се разигра чак в 23-а минута. Тогава Ивайло Иванов отправи удар от далечна ситуация, но той се оказа твърде слаб и неточен, преминавайки встрани от вратата на столичния тим. Малко след това "смърфовете" организираха добра атака, завършила с изстрел на Жулиен Лами с глава, който също не намери очертанията. В оставащото време от първата част не се стигна до други сериозни положения. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Второто полувреме на Националния стадион "Васил Левски" бе по-интересно. В началните минути след почивката се откри добра възможност пред домакините, при която Тодор Павлов за малко да си отбележи автогол, но Адриан Кова успя да избие топката от голлинията. В 56-а минута още един опит на Лами премина на сантиметри от целта. В 70-а минута по-активната игра на Локо Пловдив все пак даде резултат. Жуниор Бурбан изведе пловдивчани напред, но попадението му бе отменено заради засада. Последва златен шанс за Септември, при който удар на Ерар Францети срещна гредата. В последната минути от срещата столичният тим остана с човек по-малко на терена, след като резервата Никола Илиев получи червен картон.

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