След края на паузата за мачове на националните отбори, футболът се завръща с обичайния си ритъм. На българската сцена ще можем да наблюдаваме интригуващи сблъсъци, а на световната се задават големи дербита. В тениса финалният турнир на ATP напредва. Във Формула 1 е време за първото състезание за Гран при на Лас Вегас. А телевизионната програма ни е подготвила още моторни спортове, зимни спортове, волейбол, баскетбол, бойни спортове и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

11:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, Евроспорт 1

12:00 Moto GP: Гран при на Португалия, Макс спорт 2

12:15 Фигурно пързаляне: Гран при на Финландия, Евроспорт 2

12:15 Футбол: Втора лига, Черноморец Бургас - Рилски спортист, Диема спорт

13:00 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, Волфсбург - Холщайн, Диема спорт 3

14:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, Евроспорт 1

14:30 Футбол: Висша лига, Манчестър Сити - Фулъм, Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, Милуиол - Куинс Парк Рейнджърс, Нова спорт

14:45: Moto 3, Moto 2: Гран при на Португалия, Макс спорт 2

14:45 Футбол: Първа лига, Славия - Арда Кърджали, Диема спорт

15:00 Футбол: Ла Лига, Депортиво Алавес - Депортиво ла Коруня, Макс спорт 4

15:30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1

15:30 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1

16:00 Футбол: Серия А, Лацио - Лече, Макс спорт 3

16:00 Колокрос: Състезание в Локерен, Евроспорт 2

16:30 Футбол: Бундеслига, Борусия Мьонхенгладбах - Борусия Дортмунд, Диема спорт 3

17:00 Футбол: Висша лига, Челси - Лийдс Юнайтед, Диема спорт 3

17:00 Moto GP: спринт за Гран при на Португалия, Макс спорт 2

17:00 Футбол: Висша лига, Тотнъм - Ипсуич Таун, Нова спорт

17:15 Фигурно пързаляне: Гран при на Финландия, Евроспорт 2

17:15 Футбол: Първа лига, Спартак Варна - Черно море, Диема спорт

17:15 Футбол: Ла Лига, Райо Валекано - Валенсия, Макс спорт 4

17:35 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1

18:00 UFC: Прохазка срещу Стърлинг, Макс спорт 2

18:45 Волейбол: Левски - Берое, Max One

19:00 Футбол: Серия А, Парма - Рома, Макс спорт 3

19:00 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1

19:30 Футбол: Ла Лига, Севиля - Реал Бетис, Макс спорт 4

19:30 Футбол: Висша лига, Нюкасъл - Арсенал, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Щутгарт, Диема спорт 3

19:30 Футбол: Суперлига на Гърция, Каламата - АЕК Атина

19:45 Фигурно пързаляне: Гран при на Финландия, Евроспорт 1

20:00 Голф: PGA тур, Евроспорт 2

20:00 Баскетбол: НБА, Филаделфия - Милуоки, Диема спорт

21:00 Конен спорт: Световен тур във Верона, Евроспорт 1

21:30 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, Санкт Паули - Бохум, Нова спорт

21:45 Футбол: Серия А, Наполи - Торино, Макс спорт 4

21:45 Футбол: Лига 1, Лил - Олимпик Лион, Диема спорт 2

21:45 Футбол: Лига 1, Монако - Оксер, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Ла Лига, Реал Мадрид - Селта Виго, Макс спорт 4

23:00 Конен спорт: Световен тур във Верона, Евроспорт 1

00:30 Футбол: Копа Судамерикана, Атлетико Минейро - Бока Хуниорс, Макс спорт 2

06:00 Формула 1: Първо състезание за Гран при на Лас Вегас, Диема спорт 3