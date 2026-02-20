Любопитно:

ЦСКА не остава по-назад от Левски: "Армейците" обявяват пореден нов до часове

Ръководството на ЦСКА е близо до осъществяването на поредна входяща сделка. Аржентинският защитник Факундо Родригес ще замине за София в следващите часове, за да финализира трансфера си в столичния гранд. Новината съобщава журналистът Матео Гонсалес. "Червените" вече са постигнали договорка с Естудиантес за сделката. Информацията идва, часове след като Левски представи новия си бранител Стипе Вуликич.

25-годишният южноамериканец ще премине медицински прегледи, след което ще финализира преминаването си в родния гранд. Той няма да заема място на футболист извън Европейския съюз, тъй като има аржентинско и италианско гражданство.

Според информацията ЦСКА ще вземе Факундо Родригес под наем за 18 месеца, а след това ще има опция да го откупи. Сумата обаче не се съобщава. Бранителят е част от Естудиантес от лятото на 2024 година. Изиграл е 56 мача за настоящия си клуб през този период. В момента специализираният сайт „Transfermarkt“ определя пазарната стойност на бранителя около 800 000 евро.

Родригес е централен защитник със силен ляв крак. Именно от такъв ЦСКА има нужда, тъй като на тази позиция скамейката на „червените“ е доста къса. Те разполагат само с Лумбард Делова, Теодор Иванов и Лапеня. Аржентинецът ще даде добра широчина на състава. Пазарът у нас е отворен до 24 февруари.

Джем Юмеров
