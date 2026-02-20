Правителството на Гюров:

Сделката е факт: Рядко срещан защитник подсили редиците на Левски

20 февруари 2026, 18:35 часа 242 прочитания 0 коментара
Левски официално привлече хърватския централен защитник Стипе Вуликич, който подписа договор със „сините“ до края на 2028 година. 25-годишният бранител премина успешно медицинските прегледи и вече направи първите си изявления като футболист на столичния клуб. Той е третото ново попълнение на столичани през зимния трансферен прозорец след привличането на Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. Това, което отличава Вуликич, е фактът, че играе с ляв крак - умение, което се среща по-рядко и много клубове срещат трудности да намерят точно такъв централен защитник.

„Казвам се Стипе Вуликич, на 25 години, от Сплит. Играя като ляв централен защитник. Започнах да играя футбол, когато тръгнах на училище. Спомням си, че чаках с нетърпение да свършат часовете, за да отида на тренировка и да се забавлявам с приятелите си. Трите ми най-силни качества като футболист са: левият ми крак, доста съм висок и затова смятам, че съм добър във въздушните единоборства и играта ми с глава. Вече играя за Левски София и ще дам най-доброто от себе си“, заяви още защитникът.

Вуликич е роден на 23 януари 2001 година в Сплит и е юноша на Хайдук Сплит. Професионалната му кариера започва в НК Солин, след което играе за Хърватски Драговоляц. През 2022 година преминава в италианския Перуджа, а по-късно облича екипа на Сампдория. През пролетта на 2025 година е преотстъпен в Модена.

От Левски приветстваха новото попълнение със специално видео, в което клубният автобус „пристигна“ ефектно на летище „Васил Левски“ в София. „ПФК Левски приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Стипе Вуликич и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка“, написаха от клуба. Очакванията към хърватския бранител са да внесе стабилност и класа в защитата на „сините“.

Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Левски зимен трансферен прозорец Стипе Вуликич
