Сделката е факт: Рядко срещан защитник подсили редиците на Левски

Левски официално привлече хърватския централен защитник Стипе Вуликич, който подписа договор със „сините“ до края на 2028 година. 25-годишният бранител премина успешно медицинските прегледи и вече направи първите си изявления като футболист на столичния клуб. Той е третото ново попълнение на столичани през зимния трансферен прозорец след привличането на Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. Това, което отличава Вуликич, е фактът, че играе с ляв крак - умение, което се среща по-рядко и много клубове срещат трудности да намерят точно такъв централен защитник.

Левски официално подписа с Вуликич

„Казвам се Стипе Вуликич, на 25 години, от Сплит. Играя като ляв централен защитник. Започнах да играя футбол, когато тръгнах на училище. Спомням си, че чаках с нетърпение да свършат часовете, за да отида на тренировка и да се забавлявам с приятелите си. Трите ми най-силни качества като футболист са: левият ми крак, доста съм висок и затова смятам, че съм добър във въздушните единоборства и играта ми с глава. Вече играя за Левски София и ще дам най-доброто от себе си“, заяви още защитникът.

Вуликич е роден на 23 януари 2001 година в Сплит и е юноша на Хайдук Сплит. Професионалната му кариера започва в НК Солин, след което играе за Хърватски Драговоляц. През 2022 година преминава в италианския Перуджа, а по-късно облича екипа на Сампдория. През пролетта на 2025 година е преотстъпен в Модена.

От Левски приветстваха новото попълнение със специално видео, в което клубният автобус „пристигна“ ефектно на летище „Васил Левски“ в София. „ПФК Левски приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Стипе Вуликич и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка“, написаха от клуба. Очакванията към хърватския бранител са да внесе стабилност и класа в защитата на „сините“.

