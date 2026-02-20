Кареасо се завръща в Първа лига, но не в Левски?

През последния месец излязоха много и различни информации за завръщане на Марселино Кареасо в Първа лига. Той напусна ЦСКА срещу 100 000 евро през лятото на 2025 г. в посока Кипър, където подписа с Аполон Лимасол. След проблеми с новия си клуб той стана свободен агент в началото на годината и все още не е намерил отбор, за който да играе.

Трансферът на Марселино Кареасо в Левски пропадна

Левски беше много близо до това да го привлече, но не успя да финализира сделката. Кареасо се беше договорил за личните си условия, като дори беше намалил размера на възнаграждението си. Но после нещо се обърка и трансферът пропадна. По последна информация съпругата на Кареасо е имала проблеми с визата, а колумбиецът не е искал да се връща в България без нея.

ЦСКА 1948 ще се опита да впривлече Кареасо

Е, явно се е намерил клуб, който да реши тези проблеми. Според колегите от „Мач Телеграф“ ЦСКА 1948 ще се опита да привлече Марселино Кареасо. Клубът от Бистрица е уверен, че може да изчисти въпроса с визата на съпругата на дефанзивния халф и ще направи всичко по силите си да го върне в Първа лига. „Червените“ имат проблем в халфовата линия, след като новото им попълнение Бернардо Коуто се контузи лошо още в първата минута на дебюта си за ЦСКА 1948, в гостуване на Монтана в началото на месеца.

