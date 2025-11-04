Босът на ЦСКА 1948 скочи на двама съдии след хикса с Ботев Враца: Гнусните корумпета манипулират резултати (ВИДЕО)

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов скочи на двама родни съдии след равенството на неговия отбор с Ботев Враца. Двубоят между двата тима завърши при резултат 0:0, а това явно не се е харесало на бизнесмена, който има претенции за неотсъдена дузпа в полза на състава от Бистрица. Найденов използва профила си в една от социалните мрежи, за да атакува реферите Георги Стоянов и Станимир Тренчев.

Цветомир Найденов нарече двамата рефери „гнусни корумпета“ и добави, че манипулират резултати от футболни мачове. Той също така попита арбитрите дали имат отворени сметки в някоя от букмейкърските къщи у нас. Бизнесменът качи и две клипчета от ситуацията с Георги Русев, при която тимът от Бистрица има претенции за неотсъден наказателен удар.

Цветомир Найденов с остра атака по Георги Стоянов и Станимир Тренчев

„Гнусните корумпета Георги Стоянов и Станимир Тренчев манипулират резултати от футболни мачове! Доказано! Преди няколко седмици корумпето Тренчев зачете гол отбелязан след асистенция с две ръце… вчера не даде чиста дузпа срещу Русев“.

„Георги Стоянов е футболен съдия от Царството на корумпетата, а.к.а. Пловдивската съдийска колегия … с методически ръководител Георги Кабаков - Нотариуса! Имате ли сметки при букмейкърите, а корумпета. Качвам и две видеа, за да се посмеем с тези идиоти ….“, изригна Цветомир Найденов.

