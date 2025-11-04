Звезда на Левски си гарантира участие на Купата на африканските нации. Става въпрос за централния нападател на „сините“ Мустафа Сангаре, който ще играе на турнира с националния отбор на Мали. Това съобщиха медиите в страната. Както е известно, 26-годишният таран играе за Мали от март 2025-та като вече има 5 двубоя за тима зад гърба си. Сангаре обаче все още чака първия си гол за африканската държава.

Мустафа Сангаре ще представя Мали на турнира

Медиите в Мали са категорични, че Мустафа Сангаре ще бъде част от националния отбор за предстоящата Купа на африканските нации. Централният нападател си е заслужил място в тима на белгиеца Том Сайнтфит благодарение на отличното си представяне с екипа на Левски през настоящия сезон. До момента Сангаре е изиграл общо 18 мача за „сините“ във всички турнири. В тях той се е отчел с осем попадения, а също така е направил и две асистенции.

Купата на африканските нации ще се проведе между 21 декември и 18 януари

Купата на африканските нации стартира на 21 декември и ще продължи до 18 януари като ще се проведе в Мароко. Мали е в група с тима на домакините, Замбия и Коморските острови. Двубоите са малийците са на 22-ри, 26-ти и 29-ти декември. Участието на Сангаре на КАФ пък ще ограничи значително неговата ваканция, а също така може да не му позволи да започне навреме зимна подготовка с Левски.

