04 ноември 2025, 12:04 часа 170 прочитания 0 коментара
Звезда на Левски си гарантира участие на Купата на африканските нации

Звезда на Левски си гарантира участие на Купата на африканските нации. Става въпрос за централния нападател на „сините“ Мустафа Сангаре, който ще играе на турнира с националния отбор на Мали. Това съобщиха медиите в страната. Както е известно, 26-годишният таран играе за Мали от март 2025-та като вече има 5 двубоя за тима зад гърба си. Сангаре обаче все още чака първия си гол за африканската държава.

Мустафа Сангаре ще представя Мали на турнира 

Медиите в Мали са категорични, че Мустафа Сангаре ще бъде част от националния отбор за предстоящата Купа на африканските нации. Централният нападател си е заслужил място в тима на белгиеца Том Сайнтфит благодарение на отличното си представяне с екипа на Левски през настоящия сезон. До момента Сангаре е изиграл общо 18 мача за „сините“ във всички турнири. В тях той се е отчел с осем попадения, а също така е направил и две асистенции.

Купата на африканските нации ще се проведе между 21 декември и 18 януари 

Купата на африканските нации стартира на 21 декември и ще продължи до 18 януари като ще се проведе в Мароко. Мали е в група с тима на домакините, Замбия и Коморските острови. Двубоите са малийците са на 22-ри, 26-ти и 29-ти декември. Участието на Сангаре на КАФ пък ще ограничи значително неговата ваканция, а също така може да не му позволи да започне навреме зимна подготовка с Левски.

Бойко Димитров
