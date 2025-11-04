От Мондиал'66 през САЩ'94 до Трите коня: Откриват изложба за "легендарните екипи на България"

Изложбата "За първи път на едно място: легендарните екипи на България" ще бъде открита навръх 17 ноември в Central Park Бургас, точно 32 години след паметната победа на България над Франция на "Парк де Пренс" с 2:1 в квалификация за Мондиал 94 в САЩ. Събитието се организира от Central Park Бургас в партньорство с Bulgarian Football Shirts и ще представи историческото футболно наследство на "трикольорите" - автентични фланелки, бутонки, билети и предмети, запазили духа на най-славните победи на националния отбор.

"За първи път на едно място: легендарните екипи на България"

Изложбата ще бъде отворена за посетители всеки ден от 9:00 до 19:30 часа, от 17 ноември до 22 ноември. Входът за изложбата е свободен. В рамките на експозицията ще бъдат представени уникални мачови фланелки и спортни артефакти от легендарни турнири - от Мондиал 66 в Англия до Мондиал 98 във Франция. Челно място в експозицията заемат фланелките на Христо Бонев от Мондиал 74, на Йордан Лечков от историческата победа с 4:0 над Гърция и на Наско Сираков от драмата с дузпи срещу Мексико по време на "лудото американско лято", както и на Борислав Михайлов, Христо Стоичков, Любослав Пенев, Красимир Балъков, Трифон Иванов, Стойчо Младенов, Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Мартин Петров и още десетки знакови имена.

Сред редките експонати ще бъдат показани бутонките на Балъков от САЩ 94, футболни обувки на Бербатов от официален мач на Манчестър Юнайтед, плакет от Евро 96, билети и програмки от всички световни и европейски първенства, както и сакът на Динко Дерменджиев от Мондиал 66 - съхранен и представен в отлично състояние.

"Тази изложба е емоция, която обединява поколения. Поклон пред златните ни футболисти - и покана към младите да носят този дух напред. Входът е свободен, защото целта ни е да срещнем хората, които са съпреживели тези победи, с новото поколение, което тепърва мечтае за тях", заяви Милен Николов от Bulgarian Football Shirts, съорганизатор на събитието.

Изложбата предлага богат визуален материал и емоционално съдържание, подходящо за заснемане на кадри на експонати, показвани за първи път публично - оригинални фланелки от световни първенства, лични вещи на легендарни играчи и емблематични реликви от победите, белязали историята на българския футбол.

ОЩЕ: 4-кратният шампион на България, който отказа 1 милион долара заплата от Венгер преди САЩ'94 и се превърна в любимец на левскарите