Ботев Пловдив продава вратар в Бундеслигата, „канарчетата“ прибират сериозна сума

Според информациите Смъркалев трябва да мине задължителните медицински прегледи във Вердер Бремен днес, след което официално да подпише своя договор с клуба. Бендони допълва, че българският талант ще парафира контракт за срок от 3 години с „бременските музиканти“. В него ще има опция за продължаването му с още един сезон.

Highly talented Bulgarian GK, Stefan Smarkalev, will undergo medical exams and join Werder Bremen in the coming hours. His club, Botev, and Bremen have agreed a €500k package, including add-ons. 2007-born keeper will sign a 3+1 year deal. 🇧🇬🟢 excl #WerderBremen #transfers pic.twitter.com/Z13nyd5To6