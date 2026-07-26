Има риск от активиране на "спящи клетки" в България заради US самолетите: Бивш военен министър с критики към властта

Не може да се изключва опасността от активиране на "спящи клетки" и терористична опасност, което е "общ риск от съществуването на такъв режим, какъвто имаме в Иран". Това заяви бившият министър на отбраната и бивш заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов по повод решението на Народното събрание, подкрепено от управляващото мнозинство на "Прогресивна България" и с гласовете на ДПС, за разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер".

Според него решенията на сигурността и външната политика не бива да бъдат транзакционни.

"Единственото, което ме смущава, е процесът у нас. Решенията на сигурността и външната политика трябва да се базират на достоверна теория на международните отношения и качествен процес на обсъждане, какъвто засега липсва в България", добави той.

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По думите му интересът на България за сигурност и просперитет изисква активно участие в ядрото на НАТО и ЕС, стратегическо партньорство със САЩ, подкрепа за Украйна и фокус върху иновациите. Той смята обаче, че този контекст се губи в България, защото гаранцията на сигурността на страната ни е в НАТО.

"Затова има възможност чрез манипулации и хибридни информационни атаки важни решения за страната ни да създават допълнително напрежение и разделение, което трябва много бързо да бъде преодоляно, защото ние живеем в един несигурен свят", коментира Шаламанов.

Опасност от "спящи клетки"

Според него в общия случай няма засилен риск заради разполагането на американски самолети у нас, но съществува опасност от вътрешни актове на тероризъм.

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"Съществува фонов риск поради това, че Иран провежда политика на дестабилизация на региона. Рискът, който виждаме, че се развива, е на разделение на българското общество и противопоставяне, което е в резултат на водената хибридна война и информационни атаки срещу българското общество", добави бившият министър.

Той е категоричен, че не може да се изключва опасността от активиране на "спящи клетки" и терористична опасност, което е "общ риск от съществуването на такъв режим, какъвто имаме в Иран". Според него "перацията на САЩ е по същество превантивна за намаляване на този риск".

Шаламанов подчерта, че противовъздушна и противоракетна отбрана НАТО и САЩ ни дават гаранции за сигурност, но по отношение на борбата с тероризма българските специални служби трябва да са активни.

Шаламанов определи като погрешна и противоречаща на българския национален интерес политиката на правителството на Румен Радев по отношение на войната на Русия в Украйна.

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