Проблемите за един от най-емблематичните български клубове продължават. Става въпрос за Берое, който е изправен пред сериозен финансов трус. Подобни спекулации се появиха през лятото, след като заралии официално изпаднаха от родния елит. Те все пак получиха лиценз и започнаха сезона във Втора лига. Надеждите им да се върнат възможно най-бързо в Първа лига обаче изглеждат нереалистични, тъй като в момента заемат 11-о място в класирането, а над главата им застана нов буреносен облак.

Финансовите проблеми за Берое се задълбочават

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров говори открито за тежкото финансово състояние на клуба. Той засегна въпроса по време на специална пресконференция, в която заяви, че Общината и местният бизнес повече няма да подпомагат финансово Берое. Това означава, че бъдещето на заралии е изцяло в ръцете на собственика Ернан Банато. Това се дължи на неубедителното представяне на тима във втория ешелон. Освен това, клубът има задължения към НАП в размер над 500 хиляди евро.

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Тодоров заяви: "Няма как да продължа да помагам като кмет. Старозагорският бизнес е заявил пред мен, че също не може да продължи да помага при тези резултати на Берое. Това го съобщих на господин Ернан Банато преди няколко дни, за да бъда коректен към него. Смятам, че бъдещето на клуба е изцяло в негови ръце в момента." След това Тодоров отхвърли възможността Берое да се превърне в общински клуб. Той заяви: "Сегашният модел на работа е невъзможен. Няма как някой да дава пари за отбора, а в същото време друг да го управлява и да няма никакви резултати. Категоричната позиция на Общината е, че Берое не може да бъде общински клуб, защото това не е добра форма на управление, при която данъкоплатците да дават пари за издържане на футболен отбор."

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