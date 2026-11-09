Минаха през Берое, свалиха Милан: Европейското чудо на една изчезнала държава

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

През 1974 година един отбор от ГДР стига там, където никой друг клуб от страната няма да успее. По пътя си Магдебург отстранява Берое, а на финала на Купата на носителите на купи побеждава европейския колос Милан с 2:0. Зад тази изненада стоят треньор, започнал работата си във втора дивизия, и футболисти от региона, които оставят имената си в историята на европейския футбол.

От втора дивизия до европейски финал: Приказката на Магдебург

Зад възхода на Магдебург стои Хайнц Крюгел. Той поема отбора през 1966 година след изпадането му от елита и постепенно изгражда състав, способен да се противопостави на далеч по-прочутите европейски клубове. През 1972-ра Магдебург става шампион на ГДР с изключително млад отбор.

Две години по-късно вече преследва европейска купа. Сред основните му футболисти са Юрген Шпарвасер, Волфганг Зегуин и Мартин Хофман. Няма международна селекция от скъпи звезди. Крюгел стига до най-големия успех в историята на клуба с играчи от региона.

Пътят през сезон 1973/74 обаче съвсем не е безпрепятствен. След отстраняването на НАК Бреда идва загуба с 0:2 от Баник Острава. Магдебург оцелява с победа с 3:0 след продължения в реванша.

Българската спирка по пътя към купата

На четвъртфиналите германците срещат Берое. На 6 март 1974 година старозагорци губят гостуването си с 0:2, като допускат две късни попадения. Реваншът в България връща интригата. Берое повежда от дузпа през второто полувреме и се доближава на гол от изравняването на общия резултат. Девет минути по-късно обаче Ханс-Юрген Херман възстановява равенството. Мачът завършва 1:1, а Магдебург продължава с общ резултат 3:1.

Как се обезврежда Милан

Следва отстраняване и на Спортинг Лисабон. Отборът на Крюгел вече е на финал, където го чака Милан. На стадион "Де Кайп" в Ротердам се събират по-малко от 5000 зрители. Пред тях Магдебург трябва да намери начин да спре съперник, сред чиито футболисти е носителят на "Златната топка" Джани Ривера. Крюгел възлага тази задача на Хелмут Гаубе, който получава място в състава вместо наказания Клаус Декер.

Решението се оказва сполучливо: Ривера не успява да наложи влиянието си върху мача. Малко преди почивката Енрико Ланци отклонява топката в собствената си врата и Магдебург повежда. Германците постепенно преодоляват първоначалното напрежение и започват да контролират срещата. В 74-тата минута Зегуин получава подаване от Аксел Тил и от остър ъгъл прави 2:0. Милан няма отговор. Купата на носителите на купи заминава за Източна Германия.

Държавата изчезна, споменът остана

Магдебург остава единственият клуб от ГДР, спечелил голям европейски турнир. След обединението на Германия през 1990 година обаче футболният свят, в който е израснал този отбор, се променя из основи. Водещи играчи поемат на запад, а клубът не успява да намери място нито в Първа, нито във Втора Бундеслига при преструктурирането на първенствата. Следват години в по-ниските дивизии, далеч от европейските финали.

През 2024 година Магдебург отбелязва половин век от триумфа си. Сред събитията има и българска вечер, посветена на двубоите с Берое - малка подробност, която показва колко добре клубът помни всяка стъпка към Ротердам. Държавата, която представлява тогава, вече не съществува. Но във футболната история остава онова 2:0 срещу Милан - вечерта, в която Магдебург надхвърля всички очаквания.

Автор: Стефан Йорданов

Още от рубриката "Пас към миналото": Два гола и повален европейски шампион: Вечерта, в която ЦСКА шокира света