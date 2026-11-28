Спартак Варна загуби гостуването си на Локомотив Пловдив от Първа лига с 0:1, след като допусна гол от дузпа и получи червен картон през второто полувреме. Въпреки че владееше ситуацията на терена през първата част. Това е и първата загуба за "соколите", откакто Даниел Моралес стана старши треньор на отбора. След края на срещата специалистът сподели своето мнение, като заяви, че отборът на Спартак е подобрил някои неща спрямо предишния двубой, но това не е било достатъчно.

Дани Моралес: "За съжаление, излизаме с поражение"

Ето какво каза Дани Моралес: "Един доста равностоен мач. Имаше по-добри неща в сравнение с предишния мач с Черно море, но не беше достатъчно. Не комуникирахме добре в някои ситуации, не си говорим на терена. Трябваше и да бъдем по-агресивни на моменти. За съжаление, излизаме с поражение от тази среща. Нямахме много ситуации. Това е един процес, който е дълъг и труден. Трябва бързо да постигнем резултати.

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"Ще коригираме някои неща"

Имаме потенциал, този отбор и преди мен е показвал, че може. Ще коригираме някои неща и се надявам тези момчета да разберат какво означава Спартак за тях. В двата мача до края трябва да направим най-доброто". Спартак Варна е на седмо място в Първа лига, като спечели 17 точки от първите си 16 мача - 4 победи, 5 равенства и 7 загуби. До края на годината за "соколите" остават 2 мача - домакинства на Ботев Пловдив от Първа лига и на Добруджа за Купата на България.

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