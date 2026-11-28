Локомотив Пловдив успя да загърби проблемите си извън терена и взе победа в домакинството си на Спартак Варна от Първа лига. През първото полувреме "соколите" владееха събитията на терена, но гол от дузпа на капитана Парвиз Умарбаев през второто полувреме донесе победата на "смърфовете". Червен картон за Спартак в края на мача предопредели изхода на срещата. Старши треньорът на Локомотив Душан Косич говори след края на срещата, като заяви, че

Душан Косич: "Всеки един съперник е труден"

Ето какво каза Душан Косич: "Труден мач, особено през първото полувреме. Много дисциплиниран съперник. Казвам го след всеки мач, но наистина всеки един съперник е труден в това първенство. През втората част се представихме по-добре, отбелязахме едно попадение и стигнахме до много важен успех за нас. В началото на сезона смятам, че изиграхме някои добри мачове. Да, днес футболният късмет бе на наша страна, но сме щастливи от победата".

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"Всичко това са спекулации"

Душан Косич отговори лаконично на въпрос за бъдещето му. Според последните информации, той може да поеме закъсалия Локомотив София. "Всичко това са спекулации. Няма какво да говорим за спекулациите", заяви Косич. Локомотив Пловдив е на девето място във временното класиране на Първа лига, като спечели 16 точки в 16 мача - 4 победи, 4 равенства и 8 загуби. Следващите срещи на "смърфовете" са домакинство на Левски в Първа лига и гостуване на Черно море за Купата на България.

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