Двубоят между Ботев Враца и Лудогорец от 16-ия кръг на Първа лига беше отложен. Причина за това е обилният снеговалеж над Северозападна България. Теренът на стадион "Христо Ботев" беше заснежен и главният съдия Денислав Сталев в присъствието на длъжностни лица и капитаните на двата отбора взе решение за евентуално провеждане на срещата след 24 часа, въпреки опитите на домакините да почистят тревната настилка. Двубоят между Ботев Враца и Лудогорец трябваше да започне в събота, 28 ноември, от 15:15 часа. По план той ще трябва да се проведе в неделя, 29 ноември, от 15:15 часа.

Отмениха Ботев Враца - Лудогорец с 24 часа

Това решение идва в момент, в който битката за първото място се завързва. ЦСКА е лидер в класирането с 35 точки след изиграването на 15 мача. На второто място със същия брой точки е Левски, който има по-лоша разлика, но е с двубой по-малко. Лудогорец заема третата позиция с 33 пункта, като има отложен мач със "сините". ЦСКА 1948 заема временното четвърто място с 30 точки след 15 срещи. Очаква се след края на кръга таблицата да придобие още по-интересен вид.

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За лидера ЦСКА предстои гостуване на Дунав в Русе, като "драконите" доказаха, че могат да объркат сметките на водещите клубове. Левски ще гостува на Септември София, а "червените" от Бистрица се отправят към Кърджали за срещата си с Арда.

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