Реакциите, породени от случилото се на стадион "Велодром" по време на мача между Левски и Олимпик Марсилия, продължават. Както е известно, фенове на българския тим бяха атакувани от организирани ултраси на френския гранд както вечерта преди двубоя, така и по трибуните. Към момента трима от пострадалите остават в болнично заведение в Марсилия. Ситуацията предизвика огромен обществен и политически отзвук. Сега и един от най-известните футболни агенти във Франция - Жереми Буи, се изказа по въпроса.

Жереми Буи: Това не е футболен проблем, а национален

Буи даде ексклузивно интервю пред Sportal.bg, в което описа сцените като скандални и шокиращи. Той категорично осъди действията на "хулиганите", които са нападали семейства, жени и деца, които са отишли на стадиона, за да подкрепят своя любим отбор. След това французинът посочи "неконтролируемата имиграция" в Марсилия като основна причина подобни сцени да се разиграят. Той също така подчерта, че цялата държава е засрамена. Буи призна, че дори французите се чувства застрашени там, а клубът не бива да бъде винен, защото няма контрол над полицията.

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"Срам, шокиращо! Много съм шокиран от всичко, което видях. Моето мнение се споделя от милиони френски граждани. Чувстваме се засрамени и шокирани. Български семейства да бъдат атакувани. Хората говорят за насилие на стадионите между фенове и ултраси. Това не беше обикновена битка между хулигани. Това бяха жестоки хора, които атакуваха семейства - жени и деца, които бяха дошли да посетят града и да подкрепят своя любим отбор", заяви Буи пред Sportal.bg.

"Цялата държава е шокирана. Има само един град от цялата страна, който се защитава, това е Марсилия. Марсилия е специфичен град с много специфична история. Не е много обща с френската история. Марсилия се приема за независима територия със собствени правила. Това са години на неконтролирана имиграция. Това е основната част от населението на Марсилия. Това не са френски граждани. Това са хора, които са от Африка. Българските граждани бяха потърпевши от насилието в града. Важно е да се знае, че за нас френските граждани е същото, когато отидем в Марсилия. Ако аз отида със семейството си там, също се чувствам в опасност. Марсилия е Чикаго. Хората в Марсилия те нападат така, както се е случвало в Чикаго през миналия век. Това не е футболен проблем, а това национален проблем. Това е заради имиграцията", каза още той.

"Олимпик Марсилия няма вина"

"Футболният клуб не може да бъде винен, защото няма контрол над това. Насилието по стадионите се случва по целия свят. В Европа, в Южна Америка. Тези неща се случват, но тогава идва полицията. Олимпик Марсилия няма контрол над полицията. Тук поставям вината. Тук виня частната фирма, която охранява в стадиона. Виня френското правителство и френската полиция, която не бе готова да се изправи срещу това. В нормален свят, когато това се случи, след само една минута трябва да имаш 200 полицаи, които да тичат към стадиона и да сложат край на това. Как е възможно 10-15 минути български граждани да бъдат атакувани и да не получат подкрепа от полицията. Това не е вина на Олимпик Марсилия, а на системата им за сигурност", завърши Буи.

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