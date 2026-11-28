Локомотив Пловдив прие Спартак Варна в двубой от 16-ия кръг от Първа лига. На негостоприемния терен на стадион "Христо Бонев" първото полувреме не предложи почти никакви положения пред вратите на двата отбора. Но още в самото начало на второто полувреме, домакините поведоха с гол от дузпа. Червен картон за състава на гостите около 10 минути преди края на мача сякаш предопредели изхода. Повече голове не паднаха и Локомотив Пловдив победи Спартак Варна с 1:0.

Скучно първо полувреме в Пловдив

Локомотив Пловдив и Спартак Варна не изиграха най-интересното първо полувреме на стадион "Христо Бонев". Калният терен попречи на футболистите да градят някаква игра и те разчитаха предимно на дълги топки и центрирания. Този стил беше значително по-полезен за "соколите", като те владееха събитията през първата част. Освен че притежаваха топката в 65% от времето, те имаха и повече удари към противниковата врата. Именно при един от изстрелите на Окох Чидера с глава, топката просто залепна в калта пред Боян Милосавлевич.

Още: Хулио Веласкес: "Разплаках се когато видях снимки и видеа от Марсилия"

Дузпа донесе победата на Локомотив Пловдив

Второто полувреме започна по различен начин от това, което наблюдаваме през първата част. Около 5 минути след подновяването на играта, Локомотив Пловдив получи дузпа, след като Димо Кръстев фаулира Далил Али в наказателното поле. Капитанът Парвиз Умарбаев откри резултата в 53-ата минута. Голът сякаш даде тласък на "смърфовете", които стигнаха до тоста повече шансове в сравнение с първото полувреме. Но гол така и не падна. В 78-ата минута Деян Лозе получи втори жълт, съответно червен картон. Това предупредели изхода от срещата. Повече голове в мача не паднаха и Локомотив Пловдив победи Спартак Варна с 1:0.

Още: Пълно класиране в Първа лига 2026/27 (ОБНОВЕНА)