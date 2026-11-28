Отборът на Лионел Меси отпадна от борбата за титлата в Мейджър Лийг Сокър, след поражение в първия кръг от пейофите. Мачовете от първия кръг се играят като серия до две победи, така че успех с един гол щеше да бъде достатъчен за Интер Маями, за да наложи трети мач, който също щеше да се играе на техния стадион. Тимът обаче отстъпи с 0:1 пред Колумбъс Крю, след като седмица по-рано допусна загуба с 0:3 у дома. Разочарованието беше още по-голямо, тъй като единственото попадение падна в последната минута, дело на Сантяго Родригес.

Разочароващ край на сезона за действащия шампион Интер Маями

След като загуби първия мач с 0:3, Интер Маями пристигна в Колумбус с изключително предпазлив защитен план, напълно осъзнавайки, че запазването на вратата суха е от жизненоважно значение. Бразилската двойка Каземиро и Микаел образуваха солидна стена в сърцевината на отбраната. Интер все пак създаде шансове, най-забележителният от които беше пряк свободен удар на Меси през първото полувреме. Но студеният, упорит дъжд, валящ над Колумбус, си каза думата и атаката на отбора не прояви обичайната си прецизност. В 83-тата минута резултатът все още беше 0:0 и двамата треньори бяха започнали да подготвят съставите си за евентуална серия от дузпи. Колумбъс Крю не се предаде и стигна до победата в 92-а минута.

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Колумбъс Крю вече има девет победи в последните си 10 мача под ръководството на френския треньор Лоран Куртоа, който преобрази играта на отбора. Футболистите се бореха упорито, за да се класират за плейофите, и в крайна сметка си осигуриха мястото като последния отбор от Източната конференция. Загубата пък слага край и на разочароващия сезон за най-скъпия клуб в историята на МЛС. Нашвил елиминира Интер Маями от Купата на шампионите на КОНКАКАФ в 1/8-финалите, а тимът не успя да премине и груповата фаза на Купата на лигите.

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