Васил Божков избухна срещу Наско Сираков и предупреди Бостанджиев: "Подарих му клуба, мога да си поискам 10 млн. евро"

Бившият финансов благодетел на Левски Васил Божков отправи много интересен коментар по адрес на доскорошния мажоритарен собственик на "сините" Наско Сираков. Както е известно, наскоро той предаде акциите на новия силен човек на "Герена" - Атанас Бостанджиев. Божков коментира идването на бизнесмена в клуба и дали ще си поиска дълговете от него. Припомняме, че през юни месец "сините" публикуваха официална позиция, в която информираха феновете си, че е постъпил иск за малко над 5 милиона евро от компанията на Божков.

Васил Божков разкри дали все още си търси пари от Левски

Божков заяви, че не той, а адвокатите му са се обърнали към Левски за въпросната сума. По негови думи, ако не получи тези пари в срок от два месеца, няма да има с какво да плати на адвокатите си, които работят в САЩ срещу санкциите по "Магнитски". От клуба ясно заявиха, че няма да платят исканата сума, докато не бъде направена проверка на произхода на вземанията. Впоследствие този казус бе разрешен, а сега Божков внесе малко повече светлина по случая. Той използва момента да "атакува" Наско Сираков, на когото преди години е подарил акциите на "сините", а сега той ги продаде за 15 милиона евро.

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"Мога да поискам десетина милиона от Бостанджиев"

"Адвокатите, понеже трябваше да им плащам, взеха това плащане и го предявиха към Левски. Наско Сираков, нали благодари на всички, на мен защо не ми благодари, че му подарих клуб, който продаде за 15 милиона. Той продаде Левски на Бостанджиев за 15 милиона. Защо Сираков не каза едно "Благодаря", нали можех да оставя Левски да се затрие. Страшно ме уплашиха, няма що", разкри Васил Божков в предаването "Извън ефир", след което предупреди, че може да си поиска парите от новия собственик Атанас Бостанжиев. "Това са американски адвокати, които може да използват мои сметки, за да предявяват искове. Що не върнаха парите, които не са под санкции, можеше и тях да си поискам. Аз не вредя на клуба, аз съм го спасил. Не съм неблагодарен. Емоционално утре може да си поискам другите пари, да видим дали Бостанджиев може да се оправи. Мога да поискам десетина милиона евра."

Той се обърна към доскорошния мажоритарен собственик на Левски - Наско Сираков: "Аз казвам 15 милиона, не мога да го докажа. Направих подарък на Сираков 6 или 15 милиона, но той не ми благодари. Той получи акциите без пари от мен. Не ме е извикал едно кафе да почерпи. Общувахме си преди със Сираков, но сега той забогатя и се надува. Не съм го чувал откакто продаде клуба, от доста време не съм го чувал. Не е длъжен да ми връща, но можеше да се обади, да ме почерпи един обяд, едно кафе."

Божков даде мнението си за идването на Бостанджиев

Божков увери, че няма финансови претенции към Левски: "От никого не съм получавал нищо. Нямам претенции към клуба. Те се разпискаха, а това са формални отношения. Разбрали сме се с тях, адвокатите ми да не очакват пари. Вече не си искам парите от Левски, уплаших се от феновете, това са много страшни хора. Реших, че по-нататък ще си получа всичко от Левски, когато се стабилизират. Да не натискам Бостанджиев от самото начало, че трябва да прави инвестиции. Познавам Бостанджиев отдавна. Имахме разговор, че ще говорим за парите по-нататък. Вземането е при адвокатите, но те не го предявяват към Левски. Можех да се ядосам и да фалирам Левски, преди да го вземе Бостанджиев, но не го направих."

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