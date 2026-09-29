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Бивш треньор в ЦСКА: Имахме възможност да привлечем Светослав Вуцов преди Левски

29 септември 2026, 11:24 часа 707 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бивш треньор в ЦСКА: Имахме възможност да привлечем Светослав Вуцов преди Левски

През последните два сезона Светослав Вуцов несъмнено е един от най-важните играчи на Левски. Вратарят пристигна на "Герена" в началото на 2025 година и бързо се превърна в избор №1 под рамката. Преминаването му в "синия" клуб сякаш е предопределено още преди раждането му, имайки предвид, че баща му Велислав Вуцов е бивш играч на Левски, а дядо му Иван Вуцов е легенда на клуба. 

Бивш треньор в ЦСКА с разкритие за Светослав Вуцов

Но сега става ясно, че Светльо е бил много близо до трансфер във вечния съперник ЦСКА. Бившият треньор на вратарите на "армейците" Тодор Кючуков бе специален гост в подкаста на "Мач Телеграф" - "МачКаст", където направи любопитно разкритие. Той заяви, че клубът е водил надпревара с Левски за подписа на Вуцов през зимата на 2025 година. Той обаче решава да премине на "Герена", а ЦСКА привлича Фьодор Лапоухов. Кючуков отчете качествата на родния страж, но призна, че подобен ход щял да бъде рискован за самия него, имайки предвид семейното му наследство.

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Тодор Кючуков

"Преди да вземем Лапоухов в ЦСКА, имаше възможност да привлечем Светльо Вуцов. Имахме си своите съображения, тъй като той има фамилна история с Левски. Щеше да му бъде рисково в ЦСКА. Него винаги съм го харесвал. В последните мачове явно минава през труден период, но просто трябва да го преодолее. Иначе държи доста добро ниво в последните години. Всеки прави грешки, но е важното как се изправяш след тях", заяви Кючуков.

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ЦСКА Левски Светослав Вуцов Тодор Кючуков
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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