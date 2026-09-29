Г-н Димитров, загубата не е една, а са пет! Гонзо да ни премести в Зона Океания за следващите 2-3 години

Националният отбор по футбол на България удари ново дъно. Преди дни "лъвовете" допуснаха първата си загуба в историята от Люксембург. Те поведоха в 20-а минута с гол на Асен Чандъров, но допуснаха да бъдат изравнени преди почивката. През второто полувреме гостите стигнаха до пълен обрат на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и направиха горчивата реалност за нивото на футбола ни още по-трудна за преглъщане. Мнозина се възмутиха, че дори "джуджето" Люксембург ни победи. Във Великото херцогство пък приеха успеха като нещо нормално. Кой сега е "джуджето"?

България удари дъното, но може да стане и по-зле в следващите 2-3 години

Ако представянето на "лъвовете" не беше достатъчно унизително, то селекционерът Александър Димитров допълнително ги закопа след края на мача. Той оправда краха на своя тим с думите: "Уплашихме се, че можем да спечелим", а след това отсече: "Ние в България правим трагедии от една загуба". Да, господин Димитров. Само дето загубата не е една... а са пет.

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Нека да си кажем честно. От деня, в който БФС назначи Димитров, всички знаехме, че нямаше да се получи. Още по-тъжното беше, че дори нямахме минимална надежда. А най-тъжното е, че нямаше по-добър вариант от него. Разбира се, имаше и други свободни треньори като Димитър Димитров - Херо, но той добре знаеше каква е цената на професията национален селекционер и отказа да се певръща в "герой". Затова начело застана Александър Димитров.

Той пое тима по средата на световните квалификации за Мондиал 2026, като до този момент "лъвовете" бяха записали две поражения с по 0:3 от Испания и Грузия. В дебюта на Димитров отборът ни посрещна Турция на Националния стадион "Васил Левски", а резултатът от 1:6 бе съвсем резонен за уволнение. Единственото, което спаси Димитров беше, че това бе едва първият му мач начело. Последваха загуби 0:4 от Испания и 0:2 от Турция, преди "голямата победа" с 2:1 над Грузия, която не бе от никакво значение.

И тук беше моментът, в който всеки съвестен човек на мястото на Димитров би напуснал, за да даде шанс на БФС да намери постоянен наставник, който да започне да налага идеите си за новия цикъл. Да, ама победата над Грузия явно си каза думата и от родната централа решиха да гласуват така нетипичното за българския футбол доверие на треньора. Във всеки друг случай това би било добре, но не и тук. Националният отбор отдавна е ударил дъното и определено не му трябва някой, който да продължава да го закопава. А първа загуба в историята от Люксембург не демонстрира нищо повече от това... Не ми се мисли какво "ще видим", ако тези фигури останат в българския футбол още 2-3 години.

Да не забравяме, че все пак Димитров изведе България до трофей. "Лъвовете" триумфираха на FIFA Series в Индонезия, като на 1/2-финалите записаха победа с 10:2 над Соломоновите острови. Явно нивото ни е някъде там - сред страните, които нямат нито един познат на света футболист. Ако може Гонзо да направо да ни премести в Зона Океания, престоят му начело на БФС няма да бъде безсмислен.

Автор: Дария Александрова

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