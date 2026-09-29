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"Победата над Португалия трябва да даде криле на България": Националният селекционер преди важната среща за Евро 2027

29 септември 2026, 21:14 часа 448 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Team Bulgaria
"Победата над Португалия трябва да даде криле на България": Националният селекционер преди важната среща за Евро 2027

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев говори преди гостуването на Чехия от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. В предния кръг "лъвчетата" постигнаха огромен успех, побеждавайки с 2:1 непобедения до момента Португалия у дома. По този начин тимът ни се изкачи на третата позиция в класирането с 14 точки - на една от втория Чехия. "Мореплавателите" остават на върха с 19 пункта.

Тодор Янчев говори преди срещата с Чехия

Янчев даде официалната си пресконференция преди мача, като заяви, че се надява победата над Португалия да даде криле на "лъвчетата". Той е убеден в качествата на своя тим и ще играят с идея за трите точки. Родният специалист заяви: "Очакванията, както моите, така и на играчите, е да направим добра игра, да покажем нашето лице, нашите достойнства, които показахме срещу Португалия. Искам да видя увереност и самочувствие у момчетата, за да покажат какво могат."

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Тодор Янчев

"Неминуемо тази победа трябва да даде криле и самочувствие в отбора, защото на моменти имам чувството, че се свиваме и играем притеснително, което не е ок за нас. Знаем какво можем, само трябва да го покажем. Не, не би трябвало да има напрежение. Самите те са много осъзнати момчета и знаят с какво разполагаме, знаят какви са ни проблемите. И преди мача с Португалия бяхме наясно, така че е изключено напрежението от залога на мача да им повлияе. Да, лошо е да се играе за равен резултат. Затова в нашите глави единствено ще гледаме да търсим победата до самия край", каза още Тодор Янчев.

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Тодор Янчев Младежки национален отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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