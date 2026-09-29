Ламин Ямал: Не играя за пари! Помолих баща ми да изтрие снимката с Лео Меси

Звездата на Барселона Ламин Ямал продължава да заявява публично високите си амбиции. Испанецът изрази твърдото си убеждение, че от известно време насам играе на ниво, достойно за "Златната топка", като подчерта, че спечелването на световната титла и всичко останало, което е постигнал, по никакъв начин не са понижили жаждата му за още индивидуални успехи. Ямал даде интервю за британския вестник "The Guardian", в което изложи вижданията си за футбола, мисленето си на терена, личните си амбиции и живота, който е оформил човека, който е днес.

Ямал за финала на Мондиал 2026 и сравненията с Меси

Звездата на Барселона сподели впечатленията си от атмосферата на финала на Мондиал 2026. Той никога не е искал мачът да свърши. "Бяхме на финала на Световното първенство и исках да продължа. Никога не съм си мислил: "Нека прозвучи финалният сигнал", наслаждавах се на момента." Той обясни: "Защитникът е като робот, който се опитва да ме спре. Роботите са почти съвършени, но човекът притежава нещо, което роботът няма. Футболът е станал механичен, но има играчи, които притежават тази специална искра."

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След това Ямал коментира прочутата снимка, на която е бебе е заснета редом с Лионел Меси. По негово желание тя остана в тайна в продължение на 17 години, тъй като той никога не е искал тя да се превърне в постоянен товар от сравнения. Испанецът дори помолил баща си да я изтрие от социалните мрежи: "Помолих баща ми да я изтрие от Фейсбук. Сравненията бяха прекалено лесни, а аз исках да бъда Ламин, не исках да бъда Меси."

"Чувствам се като Супермен"

Ямал не се опитва да крие личните си амбиции. Той вярва, че е дошло времето за признанието, което смята, че е заслужил. Той каза: "Честно казано, не става въпрос само за тази година - отдавна играя на ниво "Златна топка". Всички знаят, че съм различен играч. Във футбола няма страх. Виждах как майка ми се бореше, за да мога да играя, и как баща ми събираше скрап по улиците, за да мога да ям. Това е страх. Сега, ако се наложи да помогна на семейството си, мога да го направя. Не играя за пари, играя за удоволствие. Когато получа топката и усещам как хората стават от местата си на стадиона, се чувстваш по-силен от всеки друг. Чувстваш се като Супермен или Спайдър-Мен."

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