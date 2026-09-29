Валтер Папазки постави нова ера в ЦСКА - треньор с 200 мача в Бундеслигата пое "армейците"!

ЦСКА официално обяви Маркус Гиздол за новия старши треньор на отбора. 57-годишният германски специалист подписа договор до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с още една година и ще направи официалния си дебют начело на "армейците" след подновяването на първенството. Така близо триседмичното търсене на нов наставник приключи с избор на треньор с богат опит в германския елит и работа в няколко европейски държави.

От Рангник и Шалке до ЦСКА: Маркус Гиздол е новият треньор на "червените"

Гиздол има сериозен опит в Бундеслигата, където е бил начело на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Според наличните статистически данни той е записал над 180 мача като старши треньор в германския елит. Преди това е бил част от щаба на Ралф Рангник в Шалке 04, а през кариерата си е работил още в Локомотив Москва, Самсунспор и Кайзериспор.

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Последният му клуб беше Кайзериспор, където престоят му приключи през октомври 2025 г. Преди това германецът прекара почти година начело на Самсунспор и натрупа опит извън Бундеслигата, който вече ще се опита да приложи и в българския футбол.

Гиздол води и свой екип

Новият наставник няма да работи сам. В щаба му в ЦСКА влиза Райнер Видмайер, който има дългогодишен опит като помощник-треньор в Германия и Швейцария. Част от екипа ще бъде и Якоб Браун, а съставът на щаба ще бъде допълнен с още двама специалисти.

Гиздол ще трябва бързо да се запознае с отбора и да наложи своите изисквания, след като ЦСКА влиза във важна част от сезона. Германецът ще бъде представен официално в следващите дни, като клубът допълнително ще обяви датата, часа и мястото на събитието.

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