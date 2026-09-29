"Треньори като него не идват често в България": Експертно мнение за заместника на Христо Янев в ЦСКА

Футболният специалист Илия Груев коментира избора за нов треньор на ЦСКА. Както е известно, през последните няколко седмици тече тежък процес по търсене на заместник на Христо Янев, който подаде оставка в началото на месеца. Той бе подложен на сериозен натиск от някои фенове и фигури на "армейците" и в крайна сметка напусна след успеха с 4:2 над Левски в мача за Суперкупата на България. Докато ръководството намери негов заместник, тимът бе воден от Даниел Моралес.

Илия Груев коментира евентуалното идване на Маркус Гиздол

По последна информация "армейците" най-накрая са се разбрали с новия си треньор. Става въпрос за Маркус Гиздол, пише Sportal.bg. През кариерата си германският специалист има сериозен опит в Първа Бундеслига с отборите на Хофенхайм, Кьолн и Хамбург. Също така той е запознат с турския футбол от дните си в Самсунспор и Кайзериспор. Сега Гиздол е на път да се присъедини към рекордните шампиони на България.

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По този повод Илия Груев смята, че Гиздол може да се справи в ЦСКА, тъй като вече е работил под напрежение: В интервю пред Sportal.bg бившият национал каза: "Треньор с визитка като тази на Маркус Гиздол не идва често в България. Той е работил в големи клубове, учил се е от известни имена като Хууб Стевенс и Ралф Рангник. Натрупал е и опит в руския футбол, а и в Турция. Практикува доминиращ футбол: атакуващо, с изразено владеене на топката, с пресиране. Точно това, което искат да виждат привържениците на ЦСКА, а и ръководителите на клуба. В Кьолн и Хамбургер е усетил какво е напрежение, защото това са отбори с богата история, феновете там изискват много, искат се резултати - както е в ЦСКА и Левски."

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