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Спаси София: Заместник-кметът по строителството напуска общината

29 септември 2026, 22:37 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Спаси София: Заместник-кметът по строителството напуска общината

Дясната ръка на кмета Васил Терзиев напусна Столична община. Това съобщиха от "Спаси София".

"Зам.-кметът по строителство Никола Лютов, който управлява ресорът с най-много средства в СО, е подал оставка. Притеснени и разочаровани сме от безпътицата в която е поставена София, тъй като сътресението идва само седмица след изтегляне на рекорден заем за инфраструктура за над 350 млн. евро. Столицата е в очевидна кадрова криза - от началото на мандата напусналите зам.-кметове са 12!", посочват още от партията.

Никола Лютов беше заместник-кмет по направление "Обществено строителство“. Той беше назначен от кмета Васил Терзиев. През декември 2023 г. като заместник-кмет по направление "Правен и административен контрол“, а през 2024 г. той започна да изпълнява досегашната си длъжност. Към момента не е ясно какви са причините за напускането на Лютов.

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оставка Спаси София Васил Терзиев Никола Лютов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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