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Криза на "Герена": Хулио Веласкес нанесе тежък удар на ключов футболист

29 септември 2026, 12:32 часа 976 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Криза на "Герена": Хулио Веласкес нанесе тежък удар на ключов футболист

Напрежение застигна лагера на Левски, след като стана ясно, че Хулио Веласкес е оставил Мустафа Сангаре извън списъка на "сините" за Лига Европа. Нападателят няма да може да помогне на тима в европейските мачове и ще бъде на разположение единствено за срещите от българското първенство и Купата на България, съобщава “Мач Телеграф”. Решението на треньорския щаб е било продиктувано от здравословното състояние на нападателя към момента на подаването на списъка в УЕФА. Тогава Сангаре все още се възстановявал от контузия, а срокът за завръщането му на терена не бил напълно ясен.

Хулио Веласкес остави разочарования Мустафа Сангаре извън списъка за Лига Европа

Хулио Веласкес е трябвало да направи избора си, като се съобрази с готовността на футболистите за предстоящите европейски двубои. Испанският специалист е предпочел да разчита на играчи, които могат да бъдат използвани пълноценно, вместо да рискува с футболисти, чието възстановяване все още не е приключило.

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Мустафа Сангаре

Ситуацията около Сангаре става още по-деликатна заради договора му с Левски, който изтича през следващото лято. Предстои да стане ясно дали двете страни ще постигнат споразумение за удължаването му. Ръководството на „сините“ вече обвърза част от основните си футболисти с договори до лятото на 2028 година, но бъдещето на нападателя все още не е изяснено. Преговорите за ново споразумение могат да се окажат важни както за клуба, така и за самия футболист.

В предишни трансферни периоди за Сангаре са постъпвали предложения от други отбори, но те са били отхвърляни, тъй като моментът не е бил подходящ за раздяла с него. Първоначално нападателят не приел добре пропуснатите възможности за трансфер, но впоследствие се почувствал по-добре в ролята си в Левски. Възможността да участва в европейските клубни турнири е била сред основните фактори, повлияли на решението му да не настоява за преминаване в друг клуб. Именно затова отсъствието му от настоящия списък за Лига Европа може да се окаже допълнително разочарование за футболиста.

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Левски Мустафа Сангаре Хулио Веласкес
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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