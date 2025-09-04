Българската стена падна още в петата минута! Ради Кирилов с най-доброто изпълнение в атака срещу Испания

Очакваното се случи! Испания уби интригата при визитата си срещу България още преди почивката. Всъщност, на Националния стадион "Васил Левски" интригата може ми бе убита по-рано. Микел Оярсабал изведе "Ла Фурия Роха" напред в резултата още в петата минута пред погледа на 40 000 по трибуните. Радослав Кирилов изигра много добре най-добрата ни възможност, но гредата го лиши от попадение, а до края Кукурея и Мерино също се разписаха.

Испания преподава на България

Четвърт час преди първия съдийски сигнал зрителите бяха изненади от легендарната Валя Балканска, която изпя "Излел е Делю Хайдутин". В кръга на шегата, до 20-ата минута това бе най-доброто ни изпълнение. От самия старт Ямал започна да се забавлява по фланга и именно така падна първото попадение. След негов пробив топката стигна до Субименди, който намери по прекрасен начин "в уличка" Оярсабал, а нападателят имаше достатъчно време да си нагласи кълбото и да матира Вуцов.

В 20-ата минута Кирилов получи на левия фланг, финтира Педро Поро и шутира. Получи се рикошет в защитника на Тотнъм и Унай Симон бе преодолян, но кълбото срещна левия страничен стълб. До почивката обаче изчистване с глава на Димитров попадна на волето на Кукурея, който загатна за огромната си класа с бомбастичен удар - 0:2.

Най-много може да съжаляваме за третото попадение, което падна от статично положение. В 38-ата минута Мерино се извиси над всички и вкара за 0:3.

ОЩЕ: "Стоичков като ми разказа... И от Таджикистан сме далеч!": От БФС с болезнено признание (ВИДЕО)