"Стоичков като ми разказа... И от Таджикистан сме далеч!": От БФС с болезнено признание (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев говори пред журналисти непосредствено преди домакинството на България срещу Испания в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Властимащият в родната централа разказа за разговор между него и Христо Стоичков, който бе на посещение в Таджикистан във връзка с ангажиментите си във ФИФА. Според Фурнаджиев сме далеч дори и от тази азиатска страна.

Фурнаджиев преди България - Испания

„Да очакваме празник на футбола, тук е може би най-добрият отбор в света – Испания. Да се надяваме да се насладим на хубав спектакъл и дай Боже не паднем с много. Пред пълен стадион рядко се играе, особено националният отбор и се надявам това да даде тласък на момчетата и те да дадат най-доброто от себе си“, заяви Фурнаджиев.

„Съвременният футбол се прави с много инвестиции и средства. Снощи си говорихме със Стоичков, който се върна от Таджикистан. Той каза, че там всеки един професионален клуб има 10 естествени и 2 изкуствени терена. Т.е. 12 игрища на професионален клуба, на който играят и се подготвят и деца. Много сме далече от това да бъдем там“, призна той. „Прогноза не обичам да давам, нека се насладим на хубав футбол“, завърши Фурнаджиев.

