Бившият нападател на Славия Николай Божов направи шокиращи разкрития за преживяното по време на нападенията срещу българските привърженици на "Стад Велодром". Той потвърди, че е паднал от второто на първото ниво на трибуните по време на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от Лига Европа. Още по-тревожни са думите му, че четири ножа са били опрени в гърлото му.

"Ще ги съдя, всичко е записано!"

Божов разказа за ужасяващите моменти в ефира на Sportal.bg, като потвърди появилите се по-рано информации за падането му между нивата на стадиона. "Паднах от втория етаж на първия етаж. Четири ножа ми опряха в гърлото. Ще ги съдя, има го записано всичко", заяви бившият футболист. От думите му става ясно, че възнамерява да потърси отговорност по съдебен път за случилото се. Божов твърди, че разполага и с видеозаписи на инцидента.

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Разказът на бившия нападател е поредното тревожно свидетелство за събитията на "Велодром", където ултраси на Олимпик Марсилия атакуваха български привърженици. По време на сблъсъците към сектора на Левски бяха хвърляни бутилки и пиротехнически средства, а се появиха информации за пострадали българи.

Заради сериозността на ситуацията на почивката на двубоя е била проведена извънредна среща между представители на двата клуба и делегата на УЕФА, на която е обсъждано временно прекъсване на мача.

В крайна сметка срещата беше доиграна и завърши с победа на Марсилия с 1:0. Нападенията обаче предизвикаха остра реакция в България, включително от държавните институции, които настояха френските власти да разследват случилото се.

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