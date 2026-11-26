Екипажът на българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ оказа помощ на претоварена лодка с мигранти край бреговете на Мароко. На борда ѝ имало между 50 и 60 души, на които българските моряци осигурили вода и хранителни продукти въпреки тежките метеорологични условия. Това съобщиха от Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“.

На 25 ноември корабът с бордови номер 421 плавал в североизточната част на Атлантическия океан, западно от бреговете на Мароко. В 17:04 ч. българско време на мостика бил получен сигнал от Морския спасително-координационен център на Мароко чрез системата NAVTEX. В него се съобщавало за претоварена лодка с над 53 души и се призовавали намиращите се наблизо плавателни съдове да повишат вниманието си.

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Само минута по-късно командирът на НИК 421 капитан II ранг Радко Муевски забелязал дървена лодка с около 50–60 души на борда, на разстояние приблизително три морски мили. Метеорологичната обстановка в района била тежка. Капитан Муевски докладвал за ситуацията на началника на ВВМУ флотилен адмирал Калин Калинов и установил контакт с мароканския спасително-координационен център. Оттам разпоредили българският кораб да остане в района заради лошото време и опасността за хората в лодката.

По заповед на флотилен адмирал Калинов във ВВМУ била сформирана временна група за управление и контрол на кораба. Потърсена била и експертна помощ от изпълнителния директор на Параходство „Български морски флот“ к.д.п. Александър Калчев. На екипажа били изпратени указания да се подготви за евентуално приемане на бедстващи хора на борда. Моряците маневрирали около лодката, която вече била преустановила движението си, и непрекъснато наблюдавали действията на хората в нея, пише БТА.

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В 20:24 ч. мароканският спасителен център разпоредил на НИК 421 да се приближи до лодката и при възможност да предостави вода и храна на намиращите се в нея хора. След това корабът трябвало да продължи по предварителния си маршрут. Въпреки указанията началникът на ВВМУ разпоредил българският кораб да остане в района.

Шест минути по-късно командирът докладвал, че вода и провизии са предоставени. Той предупредил и за сериозните рискове при маневриране заради лошото време, което затруднявало действията както за лодката, така и за българския кораб. В 21:17 ч. от мароканския център разрешили на НИК 421 да продължи към крайната си дестинация. Според получената информация лодката не се намирала в бедствено положение и трябвало да продължи към брега на Мароко, където мигрантите щели да бъдат спасени.

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От мароканската страна изразили благодарност за оказаното съдействие и отделеното време. От ВВМУ посочват, че действията на екипажа и ръководството на училището показват професионализма на българските военни моряци и значението на спасяването на човешкия живот като основен приоритет в подготовката им.