Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров отправи изключително тежки обвинения към УЕФА след нападенията срещу българските привърженици на "Стад Велодром". Той разкри, че ръководството на "сините" е поискало прекратяване на двубоя с Олимпик Марсилия още на почивката, но делегатът на европейската футболна централа е отказал. Боримиров определи случилото се като война и настоя на стадиона повече да не се провеждат мачове от подобен ранг.

"Велодром се превърна в бойно поле! Днес имаше война"

Боримиров не скри гнева си от организацията на срещата и обвини УЕФА, че е пренебрегнала предварителните предупреждения за опасността от сблъсъци. "Днес е ден, в който не можем да говорим за футбол. Велодром се превърна в бойно поле. Преди три седмици алармирахме УЕФА, но не се взеха мерки. Кръвта, която се проля тук е тяхна вина. Те не анализираха риска на този мач", заяви изпълнителният директор на Левски.

"Някои хора там си седят и си мърдат пръстчетата и не могат да взимат решения, които са в полза на футбола. Днес имаше война", допълни той. Боримиров уточни, че към момента на изказването си клубът няма информация за български привърженици, които се намират в болница.

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Левски поискал прекратяване на мача, но УЕФА отказала

Най-сериозното разкритие на Боримиров е свързано с действията на клуба по време на почивката. По думите му "сините" са настояли срещата да бъде прекратена, но делегатът на УЕФА от Португалия не е разрешил. "Опитахме да прекратим мача на полувремето, но делегатът не разреши. Каза, че до него няма информация, която да спре мача. С цел сигурност двубоят е продължил, за да не се предизвикат допълнителни ексцесии", обясни Боримиров.

Той съобщи, че е проведен разговор с местната префектура, която е обещала пълно съдействие, а Марсилия е поела ангажимент за безопасността на българските привърженици след срещата. Изпълнителният директор постави въпроса как нападателите изобщо са успели да достигнат до сектора на Левски и къде са били охранителите и стюардите.

"Очаквам повече мачове да не се играят на този стадион, защото мисля, че футболът трябва да доставя радост, а не да ставаме свидетели на такива сцени", категоричен беше той. Боримиров разкри още, че лично е разговарял с българското Министерство на външните работи, но решенията за мерките на място са били в правомощията на френската префектура.

"Тук говорим за дискриминация. Всички строго осъждат действията и бездействията в този случай. Ако това беше в България, щяха да ни извадят от евротурнирите", завърши шефът на Левски.

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