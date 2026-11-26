"Италия идва тук с дефицит, идва тук с "Не". Искам това да бъде ясно". Това заяви пред журналисти италианският премиер Джорджа Мелони. Тя е категорична, че няма да одобри бюджета на Европейския съюз, в който освен всичко се предвижда и отпускането на до 100 млрд. евро помощ за Украйна. "Просто е. Няма да сложим подписа си под бюджет, който изисква от нас да дадем повече, отколкото ще получим", категорична бе тя.
Все пак Мелони изрази оптимизъм, че ще бъде постигнато съгласие. "Знам, че има натиск да постигнем решение до края на декември, но не смятам, че срокът е най-важен, не той ще реши проблема. Ние имаме своите условия и когато преценя, че те са правилни за Италия, ще подпиша", заяви Мелони.
🇮🇹 Meloni refuses to sign off on EU budget that includes up to €100 billion for Ukraine Importantly, Meloni opposes the current budget terms as a whole, rather than the allocation of funds to Ukraine specifically. Moreover, she separately stressed the need to continue supporting Kyiv. The issue concerns Italy’s national interests. Speaking in Brussels, the Italian prime minister said she had no intention of approving the budget under its current terms. According to her, Rome is unwilling to pay more while receiving less. “We are light-years away from resolving this issue. We know there is a shared desire to find a solution by the end of December, but I will not allow deadlines to determine the outcome,” Meloni said. The EU’s plans to reach an agreement on the new budget as early as December are now in doubt.— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026
Важно е да се отбележи, че тя е против сегашните бюджетни условия като цяло, а не конкретно на отделянето на средства за Украйна. Освен това тя отделно подчерта необходимостта от продължаване на подкрепата за Киев, като обясни, че въпросът засяга националните интереси на Италия.