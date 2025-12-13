ЦСКА 1948 изравнянва в последните минути, а босът на "червените" избухва с пост срещу "корумпето" съдия

Магията на българския футбол! Така бих описал, случващото се на стадион "Александър Шаламанов" в двубоя между Славия и ЦСКА 1948 за Купата на България. Звездата на "червените" в нападение Мамаду Диало изравни резултата за 2:2 дълбоко в добвеното време и прати срещата в продължение. Щабът на "белите" скочи на страничния съдия с искания за засада, но повторенията показаха, че такава категорично няма.

"На корумпето Мартин Великов му стана лошо…"

Магията на българския футбол обаче не е само на терена. В своя профил в социалната мрежда Фейсбук финансовият благодетел на тима от Бистрица Цветомир Найденов избухна с две публикации. Секудни след втория гол на Диало бизнесменът написа: "На корумпето Мартин Великов му стана лошо ….", придружено с емотикони, които демонстрират задоволство, и хаштаг "самисрещумафията". Както е известно, Мартин Великов е главният съдия на срещата, а в двубоя за Купата няма ВАР.

На корумпето Мартин Великов му стана лошо ….😊😊😊 #самисрещумафията Posted by Tzvetomir Naydenov on Saturday, December 13, 2025

Преди това в хода на мача Найденов написа: "Мартин Великов е мръсно, долно корумпе !!! #самисрещуфутболнатамафия". Финансовият благодетел на клуба за пореден път използва този слоган. Само преди дни той излезе с интересна статистика, която съдържа дузпи и картони на някои отбори. Постът бе придружен със снимка на Георги Кабаков, който често попада в полезрението на Найденов.

