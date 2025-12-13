Звезда от "Криминале" бе намерен мъртъв в Ню Йорк (СНИМКИ)

Актьорът Питър Грийн, който бе известен с ролите си във филми като "Криминале" и "Маската", е бил открит мъртъв в апартамента си в Долен Ийст Сайд в Ню Йорк в петък следобед, 12 декември. Той бе едва на 60 години.

Грийн е бил намерен безчувствен в апартамента си на "Клинтън Стрийт" около 15:25 ч., потвърди неговият мениджър Грег Едуардс, с когото актьорът работеше от повече от десет години, пред The ​​Post.

Снимка: Instagram/badass_petergreene

"Наистина един от най-големите актьори на нашето поколение. Той имаше огромно сърце. Ще ми липсва много. Беше прекрасен приятел", каза шокиран представителят на актьора.

Грийн, който участваше и в "Обичайните заподозрени", е планирал да започне снимки с Мики Рурк през януари по независим филм с работното заглавие "Талисмани".

