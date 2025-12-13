Васил Божков: Не мога да опростя дълга на Левски

Васил Божков даде политематично интервю пред Българското национално радио, в което коментира дълга на Левски към самия него. Бизнесменът за пореден път потвърди, че няма да си търси милионите, които "сините" му дължат, но не може да им ги опрости поради счетоводни и законови причини. "Като им давах пари, им беше известно, сега им е неизвестно", допълни още Божков, който бе попитан и за други футболни въпроси.

Божков ще се радва, ако Левски е водещ клуб в България

"Ще се радвам, ако Левски намери сериозен купувач - ако са хора, които разбират от футбол и имат достатъчно средства, за да го издържат. Ще се радвам Левски да е водещ клуб в България. Аз одобрявам Sport Republic. Имат средства. Въпросът е как гледат на Левски - дали мислят да го развиват. Който инвестира, той не иска да си загуби парите. Българският футбол се превърна в заден двор", заяви Божков.

"В него се меси всеки, както си иска, а никой не инвестира. Без бази няма как да стане голям футбол. Всеки клуб трябва сам да решава дали да пуска българи или чужденци, но трябва да се създадат условия за масов футбол", продължи той.

"Парите от Левски няма да си ги искам, но не мога да ги опропастя поради ред счетоводни и законови причини. Като им давах пари, им беше известно, сега им е неизвестно", гласеше философският коментар на бизнесмена.

