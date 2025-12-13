Очаквано: Оперираха важен играч на Левски

Един от важните играчи на Левски - Алдаир, очаквано претърпя операция на външен менискус на дясното коляно. Информацията съобщават колегите от Дарик радио и dsport. Интервенцията е преминала успешно. Десният краен защитник ще отсъства около месец. Очаква се да бъде на линия около старта на зимната подготовка. Операцията бе очаквана, тъй като на 5 декември старши треньорът Хулио Веласкес намекна за нещо подобно.

"Алдаир се намира в процес и имаше леко неразположение в коляното. След последния мач за Купата ще можем да видим как ще се процедира. Възможно е при някое движение да се получи усложнение, затова ще преценим какво да правим. Като цяло може да вземе участие в мача", разкри испанецът тогава.

Алдаир игра известно време с тази травма, като дори взе участие в последния мач за годината, спечелн с 3:0 срещу Витоша Бистрица. Десният бек избра да извърши интервенцията в България, като това се случи при д-р Виктор Точков, информираха още от dsport.

Междувременно нападателят на Левски Мустафа Сангаре не намери място в окончателния тим на селекционера Том Сенфие за турнира за Купата на африканските нации, който започва в Мароко на 21 декември. Мали бе един от последните отбори, които разкриха окончателния си състав от 28 играчи.