ЦСКА 1948 се прицели в първото място на Левски

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов даде своето мнение след драматичния успех над Славия в 120-минутел трилър от 1/8-финалите на Купата на България. Специалистът изрази задоволството си от победата и оцени отлично възпитаниците си. За наставника целта в Първа лига е лидерската позиция, която към настощия момент е заемана от Левски. След мача коментар направи и президентът на Славия Венцеслав Стефанов.

"Сериозен, хубав мач за зрителите. Това се иска - да има голове. Не беше един от най-силните мачове. Изиграхме го мъжки в края на годината. Радостното е, че спечелихме", започна Стоянов след успеха на ЦСКА 1948 над Славия. "За нас всеки следващ мач е важен. Колкото повече побеждаваме, толкова по-добре за нас. Израстваме като тим, като клуб, като самочувствие. Дадохме днес всичко от себе си. Стъпихме агресивно както искахме", заяви още наставникът

"Мисля, че оценката би трябвало да е отлична за нашия отбор. Имаме какво да надграждаме. Ще се опитаме да го направим сега в подготовката и следващият полусезон да изглеждам много по-добре. Щом сме втори, целта ни е първо място", добави Иван Стоянов.

„Не мога да дам точна преценка защо загубихме. Не мисля, че е липса на концентрация. Може би умората си каза думата, може би разчитахме, че сме вече победители. Обикновено така се случва. Важното е, че момчетата се раздадоха, дадоха всичко от себе си. Всички ние и вие трябва да разберем, че това е само една игра. Не е на живот и смърт и не е да се избиваме. Това е само игра. Днес победиха те, утре ние. Важното е да има нормални и коректни отношения“, каза Венци Стефанов.